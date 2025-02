¡Tamales y Rock! Emily Armstrong y Linkin Park dan histórico concierto en México. ¿Cuál fue el setlist?

Linkin Park regresó a México luego de 10 años de ausencia con Emily Armstrong como vocalista tras el fallecimiento del legendario Chester Bennington dando un épico concierto en el Estadio GNP Seguros de la CDMX en su gira From Zero World Tour 2025 en la que hasta tamaliza hubo para sus fans.

Así fue el concierto de Linkin Park en la CDMX.

Con un escenario a reventar, AFI inició las actividades a las 19:40, desatando la euforia de los fans calentando motores para el acto principal. A las 21:00 hrs, todo se descontrolo cuando Linkin Park subió al escenario, abriendo su set con Somewhere I Belong, con una gran ejecución vocal de Emily Armstrong, mientras el espíritu de Chester Bennington se hacía presente. La noche llegó a su punto más alto cuando los clásicos “In The End” y la despedida con “Bleed It Out” hicieron retumbar el recinto.

¿Cuál fue el setlist del concierto de Linkin Park en México?

Somewhere I Belong

Crawling

New Divide

The Emptiness Machine

The Catalyst

Burn It Down

Over Each Other

Waiting for the End

Castle of Glass

Two Faced

Joe Hahn Solo

Empty Spaces

When They Come for Me / Remember the Name

Casualty

One Step Closer

Break/Collapse

Lost

Good Things Go

What I’ve Done

Kintsugi

Overflow

Numb

In the End

Faint

Papercut

A Place for My Head

Heavy Is the Crown

Bleed It Out

La “tamaliza” de Linkin Park previo a su concierto en la CDMX

Previo a su concierto en México la banda de nu metal dio la sorpresa al anunciar que regalaría tamales a sus fans mexicanos previo al Día de la Candelaria en diferentes puntos de la ciudad. Los lugares en los que se hizo la activación fueron:



Reforma 222

Plaza Río de Janeiro

Metro Chabacano

Las largas filas no se hicieron esperar y algunos fans hasta lograron ganar boletos para su concierto.

Te recomendamos: Linkin Park promete regalar tamales antes de sus conciertos en el GNP