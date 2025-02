Nominados al Oscar posan en icónica foto; Karla Sofía Gascón brilla por su ausencia

A cinco días de que se realice la 97 edición de los premios Oscar , los nominados a la codiciada presea se reunieron para disfrutar de la tradicional cena o luncheon en el Museo de la Academia de Hollywood.

En la tradicional foto captada en la sala del museo, se observa a los postulados sentados en la sala y aunque hace unos días se confirmó la asistencia de la española Karla Sofía Gascón, quien compite en la categoría de Mejor Actriz por ‘Buscando a Emilia Pérez’, no estuvo presente en el evento.

Karla Sofía Gascón agradece cerrar hermoso y difícil camino

“No sé muy bien cómo me siento, pero estoy agradecida de estar de vuelta. Estoy agradecida con todos los que han creído en mí: con Netflix, la productora y mis colegas. Podemos cerrar este hermoso y difícil camino que comenzó hace tres años”, declaró Karla Sofía Gascón a The Hollywood Reporter.

De acuerdo con Six Pages y Variety, la actriz viajará a Los Ángeles un día antes de la ceremonia. El pasado 20 de febrero fue captada caminando por las calles de Italia y posando frente a la famosa Catedral de Milán junto a sus amigas, la directora Stefania Rossella Grassi, la productora Melina Arena y la asistente de dirección Ludovica Lorenzetti.

¿Quiénes asistieron a la cena de nominados al Oscar 2025?

A poco de que venza el plazo de votación para los académicos, la cena se realizó en medio de un ambiente de camaradería luego de que el pasado 10 de febrero se canceló debido a los incendios de enero pasado en Los Ángeles.

Otros aspirantes a la estatuilla dorada que no estuvieron presentes son: Kiera Culkin (A Real Pain) y Guy Pearce (The Brutalist). Quienes sí llegaron y destacaron en el vestíbulo fueron los favoritos: Adrien Brody (The Brutalist), Edward Norton y Timothée Chalamet (A Complete Unknown), Monica Barbaro (A Complete Unknown), Mikey Madison (Anora), Zoe Saldaña (Emilia Pérez); además, Ariana Grande y Cynthia Erivo (Wicked), ambas se alistan para cantar este domingo durante la ceremonia.

La entrega del Oscar se llevará a cabo el 2 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, California.