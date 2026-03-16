Estas son TODAS las canciones que se cantaron en vivo en los Premios Oscar 2026
Este domingo, 15 de marzo, se llevó a cabo una edición más de los Premios Oscar. Aquí la lista completa de canciones que se cantaron en vivo durante la ceremonia de 2026.
Este domingo, 15 de marzo, el Dolby Theatre albergó una edición más de los Premios Oscar. Sin duda, fue una noche llena de cine… ¡Y música! A diferencia de la gala anterior, en la que NO hubo ninguna presentación musical, este 2026, la Academia de Artes y Ciencias Cine (AMPAS) optó por qué dos de las nominadas a Mejor Canción Original ofrecieran shows musicales: K-Pop Demon Hunters y Sinners.
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¿Qué canciones se cantaron en vivo en los Premios Oscar 2026?
La 98a edición de los Premios Oscar fue amenizada por las Guerreras Kpop y Sinners. Audrey Nuna, Ejae y Rei Ami, mejor conocidas como las HUNTER/X, se apoderaron del escenario principal del Dolby Theatre para ofrecer una IMPRESIONANTE presentación de su ya popular éxito: “Golden”; mientras que Miles Caton y Raphael Saadiq hicieron lo propio con “I Lied to You”. Estas fueron las únicas dos canciones que se interpretaron en vivo durante los Premios Oscar 2026.
- Así sonó "Golden" de K-Pop Demon Hunters en los Premios Oscar 2026
- Así sonó "I Lied To You" de Sinners en los Premios Oscar 2026
“Golden” y “I Lied To You” compiten por Mejor Canción Original en los Premios Oscar 2026
“Golden” y “I Lied To You” se enfrentan por el Oscar a Mejor Canción Original. Ambas obras compiten con "Dear me" (Diane Warren: Relentless), "Sweet dreams or joy" (Viva Verdi!) y "Train dreams" (de la película homónima). No obstante, la GRAN favorita para llevarse la estatuilla dorada es el éxito de las Guerreras Kpop.
La canción de las HUNTER/X cuenta con un historial IMPECABLE en la temporada de premios. “Golden” ha resultado vencedora en la misma categoría en galas como los Critics Choice Awards y los Golden Globes. También se llevó un Grammy; por lo que es altamente probable que repita la hazaña esta noche. No obstante, TODO puede pasar…
Para conocer la lista COMPLETA de ganadores a los Premios Oscar 2026, visita: Ganadores de los Premios Oscar 2026: lista completa de premiados a la 98ª edición, HOY, domingo 15 de marzo