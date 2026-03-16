K-Pop Demon Hunters conquista los Premios Oscar 2026: así sonó “Golden” de las Guerreras Kpop en vivo en los Oscars

¡K-Pop Demon Hunters ARRASA en los Premios Oscar 2026! Audrey Nuna, Ejae y Rei Ami, mejor conocidas como las famosas HUNTER/X, tomaron el escenario principal del Dolby Theatre para interpretar su ya emblemático éxito, “Golden”, como parte de los shows musicales de la ceremonia. Como era de esperarse, las Guerreras Kpop no sólo pusieron a bailar a más, sino que también ILUMINARON todo el venue, pues los asistentes contaban con increíbles lightsticks. ¡Así se vivió el increíble momento!

here's the full Oscars performance of Golden from KPop Demon Hunters pic.twitter.com/CorVkHqpRF — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) March 16, 2026

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“Golden”, nominada a Mejor Canción Original: ¿Ganará?

“Golden” de K-Pop Demon Hunters se ubica entre las nominadas a Mejor Canción Original. A diferencia de la gala anterior, en la que no hubo shows musicales, la Academia decidió dar espacio sólo a dos nominadas, entre ellas, las famosas HUNTER/X. El otro número musical estuvo a cargo de Sinners con “I Lied To You”. Ambas canciones compiten por la estatuilla con "Dear me" (Diane Warren: Relentless), "Sweet dreams or joy" (Viva Verdi!) y Train dreams (de la película homónima).

Según la estadística, todo apunta a que “Golden” se llevará el premio a Mejor Canción Original, pues esta resultó vencedora en la misma categoría en los Golden Globes y los Critics Choice Awards, además de llevarse un Grammy.

El fenómeno de K-Pop Demon Hunters: la cinta arrasa en la temporada de premios

No cabe duda que la cinta de las Guerreras Kpop fue la mejor película animada de 2025. El largometraje conquistó la temporada de premios, llevándose 10 Annie Awards - mejor conocidos como los Oscar de la animación - dos Golden Globes, dos Critics Choice Awards, dos MAMA Awards y un Grammy, por mencionar algunos. El éxito de la película y su banda sonora ha sido tal que ya se ha confirmado una segunda entrega.

No obstante, los fanáticos de las HUNTER/X tendrán que esperar hasta 2029 para poder apreciarla. ¿La buena noticia? La película ya está en desarrollo y Maggie Kang y Chris Appelhans regresan como directores de la secuela. ¿Será que vuelven a repetir la hazaña para la 100º edición de los Premios Oscar? ¡Sólo el tiempo lo dirá! Mientras tanto… We're goin' up, up, up, it's our moment!

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