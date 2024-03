Lo que necesitas saber sobre ‘Maestro’, la película de Bradley Cooper

Bradley Cooper nos sorprendió una vez más con un filme al que pocos apostaban. La primera vez que inició como director fue en el 2018 con ‘Nace una estrella’, y ahora nos dejó a todos asombrados tras dirigir y protagonizar la película ‘Maestro’, una de las mejores del 2023, pues gracias a la gran historia y a los detalles cinematográficos, se encuentra nominada en 7 categorías a Los Premios Oscar.

¿De qué trata Maestro, la película basada en la historia de Leonard Bernstein?

‘Maestro’ relata la vida del director de orquesta Leonard Bernstein, quien se volvió una leyenda en el teatro musical tras su composición musical en ‘West Side Story’. En 1946 Leonard conoce a Felicia Montealegre y mientras él va cosechando muchos éxitos, se van enamorando para después casarse y tener tres hijos, frutos de su amor. A pesar de tener una relación sólida Leonard no puede esconder su homosexualidad y mientras era un hombre casado y famoso, tenía aventuras con hombres, por lo que tuvo que decir abiertamente sus gustos sexuales.

Nominaciones de Maestro a los Premios Oscar 2024

Mejor película

Mejor actor protagonista (Bradley Cooper)

Mejor actriz protagonista (Carey Mulligan)

Mejor guion original

Mejor maquillaje y peinado

Mejor fotografía

Mejor sonido

¿Quién es Leonard Bernstein, el músico que inspiró Maestro?

El año 1918 vio nacer a un pequeño amante de la música que tiempo después se convertiría en un hombre de fama mundial, Leonard Bernstein nació en Massachusetts en una familia de judíos y desde joven mostró gusto por la música, así que empezó tocando el piano y en 1939 se graduó de la universidad de Harvard donde confirmó su amor por la composición e interpretación.

Mientras Leonard estudiaba en ‘Curtis’ una escuela de Filadelfia, era asistente de director en la Orquesta Filarmónica de New York, pero fue en 1944 cuando ganó fama mundial al hacer la música para On The Town, un musical de Broadway.

¿Qué dijo la crítica sobre Maestro?

Maestro ha tenido una gran aprobación desde su estreno, pues se ha mantenido con el 90% de aceptación por parte de la crítica y del público.

IndieWire es un sitio dedicado a publicar artículos referentes al cine y su autor Ryan Lattanzio ha dicho que ‘Maestro’ es desgarradora:

Tras sus omisiones, sus artificios y el esfuerzo de Cooper por alcanzar la grandeza, que no siempre da en el clavo, Maestro es realmente la película de Mulligan. Es desgarradora y una de sus mejores interpretaciones, que transmite tantas cosas sin esfuerzo, con gran contención y sin pensárselo demasiado. Ojalá el resto hubiese seguido su ejemplo.

David Rooney para The Hollywood Reporter (revista cinematográfica):

Amplificando su fuerza con un emocionante uso de la música, se trata de un examen por capas de una relación que hoy en día podría simplificarse excesivamente como la de un homosexual en el armario. Pero Cooper y el coguionista Josh Singer profundizan en el tema para describir una unión única, plagada de conflictos inquebrantables.

¿Dónde puedes ver Maestro?

Puedes disfrutar de ‘Maestro’ el magnífico trabajo de Bradley Cooper desde tu teléfono celular, Tablet, computadora o televisión en Netflix, una de las plataformas de streaming más fáciles de usar.

