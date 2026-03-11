No solo Guillermo del Toro: los mexicanos que están nominados en los Premios Oscar 2026

En los premios de la Academia, la cinta "Frankenstein" cuenta con 9 nominaciones. La presencia de Guillermo del Toro en la competencia se ha vuelto habitual en los premios de la Academia y sin duda nos mantendrá a la expectativa. Sin embargo, debes saber que es solo uno de los mexicanos nominados en los Oscar 2026.

Los ramos de la producción y la animación están bien representados por connacionales en la edición 98 de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

Los mexicanos que están nominados en los Premios Oscar 2026

La película "Frankenstein" está nominada en las siguientes categorías, solo las 2 primeras involucran directamente a Guillermo del Toro: Mejor Película, Mejor Guión Adaptado, Mejor Actor de Reparto, Mejor Fotografía, Mejor Música Original, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Sonido, Mejor Maquillaje y Peinado y Mejor Diseño de Producción.

Nidia Santiago, nominada por Mejor Película Animada

En la categoría de Mejor Película Animada tiene nominación la cinta "Amélie y los secretos de la lluvia", que pertenece al estudio Ikki Films. Este último fue fundado por Nidia Santiago, mexicana que radica en Francia y podría ser una de las personas que suba al escenario en caso de triunfo. En 2024, otra producción de la misma compañía estuvo nominada en Mejor Cortometraje Animado.

José Antonio García, nominado por Mejor Sonido

Es la tercera vez que el sonidista mexicano José Antonio García tiene una nominación a su nombre en los Premios Oscar, gracias a su trabajo en el equipo de sonido para "Una batalla tras otra". Anteriormente había estado nominado en Mezcla de Sonido por "Argo" (2012) y "Roma" (2018).

Ivel Hernández, del equipo nominado por Mejores Efectos Visuales

La artista mexicana Ivel Hernández forma parte del equipo que tiene una nominación por Mejores Efectos Visuales dentro de la película "Avatar: Fuego y Ceniza". En la lista de cintas donde Ivel ha participado también se encuentra "Dune: Parte 1", cuyo equipo de efectos visuales ganó el Oscar en 2022.

Cruz Contreras, del equipo nominado por Mejor Película Animada

En una de las cintas que más han hecho ruido dentro de su rubro en camino al Oscar 2026, también hay un animador de nuestro país. Cruz Contreras trabajó en el equipo que fue nominado por Mejor Película Animada gracias a "KPop Demon Hunters". En su CV también está haber trabajado en "Spider-Man: Into the Spider-Verse" (que ganó el Oscar en la categoría de animación) y "Spider-Man: Across the Spider-Verse" (que tuvo nominación).