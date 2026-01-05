La mexicana que NO SABÍAS que ganó en los Critics’ Choice Awards 2026

Comenzamos la temporada de premios con un triunfo para una artista mexicana en los Critics' Choice Awards 2026. Se trata de Ivel Hernández, quien forma parte del equipo que ganó el premio de Mejores Efectos Visuales por su trabajo en "Avatar: Fuego y Ceniza".

El equipo detrás de los efectos para la tercera entrega de "Avatar" se enfrentaba con "F1", "Frankenstein", "Mission: Impossible - The Final Reckoning", "Sinners" y "Superman". Es decir, estaba compitiendo con algunas de las películas más comentadas de 2025 y con la cinta más nominada en esta edición de los Critics' Choice Awards, "Sinners" (con 17 menciones).

Hernández ya reaccionó al triunfo en su cuenta oficial de Instagram, con una historia donde simplemente escribió "se ganó" sobre una imagen de "Avatar: Fuego y Ceniza".

|Crédito: Instagram. @ivelangas

Ivel Hernández, la mexicana que trabaja con James Cameron en la saga "Avatar"

Ivel Hernández estudió Animación y Arte Digital en el Tec de Monterrey. Aunque todavía es bastante joven, ya tiene una sólida carrera en grandes producciones de Hollywood y su trabajo ha formado parte de equipos ganadores de Oscar, como fue el caso de los efectos visuales de "Duna: Parte 1".

También se ha convertido en una destacada figura en redes sociales, quien inspira a otros jóvenes a seguir sus sueños y cuenta datos interesantes sobre el trabajo de una animadora; por ejemplo, en su perfil puedes encontrar contenido sobre cuáles son las fases que componen la producción de una película animada o cómo se usa animación 3D en películas icónicas.

Además de haber formado parte del equipo de efectos visuales para "Avatar: El Camino del Agua" y "Avatar: Fuego y Ceniza", también ha participado en producciones como "La Liga de la Justicia", "Detective Pikachu", "El Planeta de los Simios: Nuevo Reino", "Sonic" y "Ad Astra".

Ella misma ha revelado que cuando era estudiante solía levantarse a las 5:00 A.M. y cada mañana veía un mismo mensaje: "Tienes que hacer las cosas más difíciles, las cosas que nadie está haciendo, las cosas que hacen que te preguntes cuánto tiempo más podrás aguantar. Esas son las cosas más fáciles de evitar. Para excusarte, para fingir que no aplican a ti".