¿Que no les daba tiempo? Los Oscars explican por qué no incluyeron a Eric Dane en el In Memoriam

A menos de un mes de la muerte de Eric Dane, muchos fans de su trabajo esperaban que el actor apareciera en In Memoriam de los Oscar 2026; este segmento, presente en cada ceremonia, recuerda a las celebridades que fallecieron en el último año. Una fuente anónima perteneciente a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos ya aclaró por qué no incluyó al actor de "Grey's Anatomy" pero, ¿será suficiente motivo para el público?

Eric Dane, quien también tuvo créditos en series como "Euphoria", murió el 19 de febrero a causa de la esclerosis lateral amiotrófica que padecía.

Por qué Eric Dane no apareció en el In Memoriam de los Oscar 2026

La omisión de Eric Dane causó indignación entre mucha gente, incluyendo la familia del actor, por lo cual una fuente con conocimiento directo dio declaraciones sobre el tema al portal TMZ. La razón sería, simplemente, que no hay suficiente tiempo en la ceremonia televisada para recordar a todos los artistas que fallecen cada año.

La fuente anónima aseguró a TMZ que no había una mala intención al omitir a Eric Dane, pero admitió que cada año se reciben cientos de solicitudes de familiares para que sus seres queridos pertenecientes a la industria del entretenimiento sean incluidos en el In Memoriam.

Sin embargo, la misma fuente aclaró que todos los nombres recibidos al final sí se incluyen en una sección del sitio web oficial de los Premios Oscar, y permanece ahí el resto del año.

Otros artistas que no aparecieron en el In Memoriam de los Oscar 2026

Aunque la Academia extendió el tiempo designado para el In Memoriam en los Oscar 2026, hubo varias omisiones que fueron criticadas en redes sociales. Además de Eric Dane faltaron de mencionarse leyendas como Brigitte Bardot y estrellas televisivas como James Van Der Beek.

El tiempo extendido se utilizó para hacer homenajes para Rob Reiner, Catherine O'Hara y Robert Redford.

Tampoco se mencionó a Robert Carradine, Malcolm-Jamal Warner y June Lockhart. No es la primera vez que esto sucede, pues en la ceremonia del año pasado faltaron por nombrarse íconos como Silvia Pinal y Tony Todd.

