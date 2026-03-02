ÚLTIMA HORA: a un mes de su muerte, Catherine O’Hara gana premio en los SAG Awards 2026

Fue el 30 de enero que se dio a conocer la muerte de Catherine O'Hara, la icónica intérprete de películas como "Mi pobre angelito" y "Bettlejuice". A un mes de la triste noticia, ella ganó el premio de Mejor Actriz en Serie de Comedia dentro de los SAG Awards 2026, gracias a su trabajo en la reconocida serie "The Studio".

Este 1° de marzo se lleva la edición 32 de estos premios, que a partir de 2026 se llaman Actor Awards.

Catherine O'Hara gana premio póstumo en los SAG Awards 2026

La actriz competía en la misma categoría con Jenna Ortega ("Wednesday"), Jean Smart ("Hacks"), Kristen Wiig ("Palm Royale") y Kathryn Hahn, quien era su colega en "The Studio".

En nombre de Catherine O'Hara aceptó el premio Seth Rogen, creador de "The Studio", quien comenzó declarando que hubiera sido un gran honor para Catherine recibir este reconocimiento por parte de tantos colegas que ella admiraba. "El tiempo en que tuve la fortuna de trabajar con ella y en las últimas semanas, algo de lo que me he maravillado es la habilidad que tenía para ser generosa, amable y graciosa, sin minimizar jamás sus talentos", dijo.

Seth Rogen compartió que la noche previa de cada día en que le tocaba acudir a grabaciones de "The Studio", le mandaba un correo electrónico con algunas anotaciones de lo que había grabado; dijo que esas anotaciones a menudo consistían en rehacer escenas completas, lo que provocó las risas de todos los presentes en la audiencia. También aclaró que eso siempre hizo su personaje y la serie en general, mucho mejor.

"Ella demostró que puedes ser un genio y también puedes ser amable, sin que una de esas cosas excluya a la otra", agregó. Para finalizar su discurso, invitó a que todas las personas compartan el trabajo que la comediante hizo a lo largo de su carrera. "Tenemos suerte de vivir en un mundo donde ella, generosamente, compartió su talento con nosotros".

Varias celebridades derramaron lágrimas durante el discurso de Seth Rogen en honor a Catherine O'Hara, entre ellas Kathryn Hahn, Jenna Ortega y Keri Russell.

