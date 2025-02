Las 7 películas que más estatuillas de los Oscar han ganado en la historia

A lo largo de la historia del cine, miles de películas han visto la luz, pero solo unas pocas han sido distinguidas con la nominación a un Premio Oscar. Y aún menos son las que han conseguido alzarse con una de las estatuillas más codiciadas del mundo.

Pero eso no significa que no haya películas que han pasado a la historia por llevarse la mayor cantidad de premios durante la ceremonia de los Oscar. ¿Quieres saber cuáles son? Sigue leyendo y no te pierdas el evento más importante del séptimo arte el próximo 10 de marzo, sólo por Azteca 7.

Estas son las películas que más Premios Oscar se han llevado en la historia:

1.- Ben Hur con 11 premios Oscar

Esta película de 1959 fue nominada a 12 premios Oscar, de los cuales ganó 11. La edición 32 de los Premios de la Academia corría, cuando esta película de drama ganó las categorías de mejor película, mejor dirección, mejor actor, mejor actor de reparto, diseño de vestuario, sonido, montaje, fotografía, dirección artística, banda sonora y efectos especiales.

2.- Titanic, con 11 estatuillas

Una de las películas más famosas de todo el mundo y la cual catapultaría a James Cameron, ganó 11 de 14 nominaciones: mejor película, mejor dirección, dirección artística, fotografía, vestuario, sonido, montaje, canción, banda sonora, edición de sonido y efectos visuales.

3.- El Señor de los Anillos con 11 estatuillas

Vaya momento que se vivió en 2003, cuando la última entrega de esta trilogía ganó todas sus nominaciones (11 estatuillas), las cuales eran a: mejor película, director, guión adaptado, edición de sonido, dirección de arte, diseño de vestuario, maquillaje, banda sonora original, canción original, mezcla de sonido y efectos visuales

4.- Lo que el Viento se llevó, 10 estatuillas

Esta película de drama romántico fue galardonada en 1939 con 10 de las 13 nominaciones que recibió. Las categorías que ganó fueron: mejor película, director, actriz principal, actriz secundaria, guión, fotografía en color, dirección de arte, montaje. Esto más un Oscar honorífico a William Cameron Menzies, por el uso de prácticas pioneras en la producción.

¿Dónde quedó el mexicano ‘Chivo’ Lubezki? Aquí te cuento qué fue de él.

5.- West Side Story, 10 estatuillas

En la edición 34 de los Premios Oscar se vivió un gran momento cuando West Side Story ganó 10 categorías de las 11 en las que estuvo nominada. Las categorías en las que quedó ganadora fueron: mejor película, actor secundario, actriz secundaria, dirección, fotografía en color, dirección artística, diseño de vestuario en color, sonido, montaje y banda sonora original.

6.- El Paciente Inglés, 10 estatuillas

La edición 69 de los Premios de la Academia tuvo un protagonista, ‘El Paciente Inglés’ ganó 9 nominaciones de las 11 en las que estaba, quedándose con las estatuillas a: mejor película, actriz secundaria, director, fotografía, dirección artística, diseño de vestuario, sonido, montaje y banda sonora.

7.- Gigi, con 9 estatuillas

Un perfecto 9/9, Gigi resultó ganadora de todas las nominaciones en las que se encontraba en 1958, este musical arrasó y se llevó las estatuillas de varias categorías como: mejor película, director, guión adaptado, fotografía en color, dirección artística, diseño de vestuario, montaje, canción original y banda sonora original.

¿Cuándo y a qué hora son los Premios Oscar 2025?

¿Has visto alguna? ¿Cuál crees que sea la película que arrase este año con las estatuillas? ¡En Azteca 7, el canal correcto, te esperamos el 2 de marzo en punto de las 5:00 pm para llevarte en vivo todos los detalles de la ceremonia de los Premios Oscar, la fiesta más importante de Hollywood.