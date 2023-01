Esto fue lo que pasó con el mexicano “El Chivo” Lubezki.

En México tenemos a uno de los mejores fotógrafos de cine contemporáneo: ‘El Chivo’ Lubezki. Ha llegado a trabajar con grandes directores como Tim Burton, Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, los hermanos Coen y Terrence Malick.

Sabemos que la dirección de fotografía es una de las partes más importantes en el proceso de creación de una obra audiovisual, y sin duda ‘El Chivo’ Lubezki ha logrado hacer una carrera de mucho éxito y prestigio, ya que tiene una forma especial (o diferente) de entender y hacer cine. Además, siempre logra dar forma a todos esos sueños de los cineastas más conocidos.

Conoce más sobre “El Chivo” Lubezki.

Emmanuel Lubezki Morgenstern apodado ‘El Chivo', es director de fotografía, productor y director de cine, reconocido a nivel mundial. Nacido en la Ciudad de México en 1964, viene de una familia que lleva el arte en la sangre. Su padre, Muni Lubezki, famoso actor y productor de cine, además de ser hermano de Alejandro Lubezki guionista y también director.

En México, recibió el premio Ariel por su trabajo en la película “Como Agua Para Chocolate” y a los dos años siguientes, por las películas "Miroslava” y “Ámbar” y lo mejor, le han otorgado el premio Oscar en tres ocasiones por su trabajo como director de fotografía en “Gravedad”, “Birdman” y “El renacido”. Por ello se convierte en el mexicano con mayor número de reconocimientos de la Academia, sin duda es algo increíble y nos enorgullece a todos.

Por si no lo sabes ‘El Chivo’ Lubezki se convirtió en alumno del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y también de la UNAM y fue ahí donde conoció a Alfonso Cuarón, director con quien ha colaborado en numerosas ocasiones.

¿Dónde está “El Chivo” ahora?

Lubezki fue acreedor al Oscar en la categoría de Mejor Fotografía en 2016 por su película “El Renacido” (¡dato curioso rápido! “El Chivo” es el primer mexicano en ganar tres Oscar en tres años consecutivos, sorprendente, ¿no?), pero su trabajo no ha parado, pues en 2017 participó en dos proyectos igual de importantes, primero en una película titulada “Song to Song” en donde aparecen actores como Ryan Gosling, Michael Fassbender, Natalie Portman, Rooney Mara y Cate Blanchett (quien por cierto está nominada a los Oscar 2023 como Mejor Actriz por su película Tár). El otro proyecto en el que puso su conocimiento fue “Carne y Arena” una experiencia de realidad virtual en la que trabajó de la mano de otro genio mexicano: Alejandro G. Iñárritu.

Muchos podrán creer que el perfil que maneja “El Chivo” Lubezki podría ser bajo, tal vez al no moverse en las altas esferas de Hollywood, pero en realidad es todo lo contrario, si bien entre 2017 y 2021 no hay muchos trabajos mapeados de este orgullo mexicano, sin embargo, en 2021 comenzó a trabajar con otra mente maestra que nos llena de orgullo: Alfonso Cuarón, con quien comenzó a realizar la serie “Disclaimer”, título que logra unir a estos mexicanos una vez más desde haber trabajado juntos en el 2013 en “Gravedad”, dicha serie se rumorea que será estrenada este año.

Y para terminar en 2022 fue partícipe de la película “Ámsterdam”, filme que dio mucho de qué hablar, sobre todo empezando por el numeroso y famoso cast que se vio involucrado en la cinta, dentro de la cual se encuentran personalidades como: Taylor Swift, Christian Bale, Margot Robbie, Anya Taylor-Joy, Rami Malek y otros tantos nombres que no terminaré de mencionar aquí.

Si bien la Academia ha dejado de mencionar el nombre de Emmanuel Lubezki entre sus filas de nominados desde hace ya varios años, sabemos que “El Chivo” es un personaje que no sabe estar quieto por mucho tiempo y que no importa si no aparece este año en los Oscar, siempre será un genio que llenará de orgullo a todo México con la gran habilidad que tiene para traernos obras de arte.

