¡Además de Adrien Brody, estos son los actores que han ganado dos veces el Oscar a Mejor Actor!

El protagonista del “El Brutalista”, Adrien Brody, se convirtió en uno de los actores más codiciados al ganarse por segunda ocasión un premio Oscar en la categoría de Mejor Actor, lo que sin duda se ha vuelto un hito en su carrera, demostrando su gran capacidad de adaptación y de interpretación.

Sin embargo, existe una lista muy concreta a lo largo de la historia de las premiaciones de La Academia, de actores que han logrado ganar más de una ocasión esta categoría en los Oscar, dejando su huella en la historia del cine.

Los actores que ganaron el Oscar a Mejor actor más de dos veces

Day-Lewis

Este actor dejó su huella al llevar el galardón en Mejor Actor en tres ocasiones. La primera en 1990, por la película My Left Foot, en 2008 por There Will Be Blood y en 2013 por el filme Lincon.

Anthony Hopkins

El actor se llevó su primer Oscar en 1992 por su increíble interpretación de Hannibal en The Silence of the lambs y en 2021 por su papel en The Father.

Tom Hanks

En 1994, donde fue reconocido por su trabajo en la película Philadelphia y el segundo llegó en 1995, por la película Forrest Gump.

Sean Penn

El actor se llevó su primer Oscar en 2004 como mejor actor, después de haber recibido varias nominaciones. El segundo fue por la película Milk, donde interpretó al famoso activista y político que luchó por los derechos de la comunidad LGBT.

Jack Nicholson

El actor tiene 3 premios Oscar de actuación, pero uno de ellos es como actor de reparto. Sus premios como mejor actor llegaron en 1976 y 1998, por la película clásica One Flew Over the Cuckoo’s Nest y la comedia As Good as it Gets.

Dustin Hoffman

Obtuvo su primer Oscar como mejor actor en 1980, en el drama Kramer vs. Kramer, mientras que el segundo llegó en 1989 por la película Rain Man.

Gary Cooper

Es una de las grandes leyendas del cine y recibió 2 premios Oscar como mejor actor en los años 40 y 50.

Spencer Tracy

Es otro de los actores legendarios que, a pesar de tener grandes películas, solo consiguió dos premios Oscar como mejor actor.

Marlon Brando

El actor se unió al club de los dos veces ganadores en los años 70. Su primer Oscar como mejor actor fue en 1955 por la película On The Waterfront, mientras que el segundo fue en 1978 por su papel en The Godfather.

Fredric March

El actor se llevó su primer Oscar en 1932 y el segundo fue hasta 1947.