¡Todas las polémicas que rodean a Emilia Pérez, previo a los Oscars 2025!

La película del director Jacques Audiard “Emilia Pérez” era una de las favoritas en esta temporada para llevarse más de un reconocimiento en esta temporada de premios, por su intensa trama, el formato y la historia del narco en México. Pero después de sus primeros reconocimientos, el filme entraría en una secuencia de polémicas por la producción, la falta de identidad cultural y por diversos comentarios de años atrás que salieron a la luz de su protagonista, Karla Sofía Gascón.

Karla Sofía Gascón VS Fernanda Torres

Esta polémica tomó fuerza la última semana de enero, ya que la actriz de Emilia Pérez declaró que los trabajadores de Fernanda Torres, estaban buscando desprestigiar su trabajo y el de la película con una campaña en redes sociales.

“Lo que no me gusta es que los equipos de redes sociales, las personas que trabajan con estas personas, intenten menospreciar nuestro trabajo, como el mío y el de mi película, porque eso no lleva a ninguna parte”, dijo en una entrevista.

Si bien Gascón se retractó rápidamente de estos comentarios, ya que estuvo a punto de perder su nominación a los Oscars, ya que sus comentarios habrían violado varias reglas de la Academia.

Por lo que afirmó que no hablaba del equipo directo de Torres o su película, “aún estoy aquí", y agregó: “Estaba haciendo referencia a la toxicidad y el discurso de odio violento en las redes sociales que lamentablemente sigo experimentando”.

Comentarios violentos de Karla Sofía Gascón

Una polémica que inundó redes sociales, fue cuando la periodista, Sarah Hagi, reveló que la cuenta de X Karla estaba llena de tuits ofensivos, racistas e islamófobos. Por lo que la actriz de “El manitas” borraría su cuenta.

Karla aseguró que sus tuits pasados no reflejan sus creencias actuales, ya que “usaba las redes sociales como diario, reflexiones o apuntes, para luego crear historias o personajes”.

Salas de cine vacías en México

La película ha sido señalada por tener una falsa identidad cultural, ya que la narrativa se desarrolla en México, pero para todos los mexicanos la forma en que representan la cultura es errónea, incluso llegando a ser una sátira cliché.

Por esta razón, cuando se estrenó en el país, usuarios en redes sociales reportaban salas de cine completamente vacías, a pesar de ser su semana de estreno, esto como una protesta de los mexicanos.

Críticas del español de Selena Gómez

La película, al estar desarrollada en México, estaba hablada casi por completo en castellano; sin embargo, la actriz Selena Gómez fue criticada por su pronunciación, por lo que las críticas a la actriz y al director no pararon.

Audiard, admitió públicamente que no hizo ningún tipo de investigación sobre la cultura y la realidad de México durante el desarrollo de su proyecto, a demás de calificar al español como un idioma de “pobres y migrantes”, resaltando que en el país azteca no existe ningún tipo de talento.

Productora de Emilia Pérez deja fuera de su campaña a Karla Sofía Gascón

La productora que Emilia Pérez en Estados Unidos, dejó fuera a la actriz de la promoción de la película esto, por las polémicas en las que se ha visto envuelta, evitando seguir creando publicidad nociva para el filme.

¿Asistirá Karla Sofía Gascón a los Oscars?

Karla Sofía Gascón se desapareció del reflector publico por un largo periodo de tiempo, tras todos los problemas que tuvo con su productora debido a las polémicas que tuvo. Por un tiempo se pensó que la actriz no estaría presente en la ceremonia de premiación de los Oscar 2025. Sin embargo, recientemente se reveló que la intérprete de Emilia Pérez sí estaría presente en la famosa gala.