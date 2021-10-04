Esta es la teoría más escalofriante de la película Coco.

La película Coco es uno de los grandes éxitos de Disney gracias a que retrató el Día de Muertos, una de las tradiciones más emblemáticas de México.

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La cinta es reconocida por presentar los pueblos más pintorescos de nuestro país durante esta festividad. La animación, musicalización e historia hacen de Coco una experiencia única.

¿Qué nos enseñó la película Coco?

A los mexicanos nos gusta creer que la muerte no es el final del camino, lo cual refleja Coco. Sin entrar en un tema religioso, es un pensamiento mágico que lleva a imaginar que después de morir iremos a un lugar para reunirnos con nuestros seres queridos.

Cuando pierdes a un familiar o a un amigo, hay un período de luto. Posteriormente, el mejor homenaje que puedes hacerle a esa persona especial es recordarla en el Día de Muertos.

La nueva teoría

El olvido es la verdadera muerte, pero más allá de la muerte física, olvidar a alguien es fingir que nunca existió.

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Por ello, de acuerdo con una teoría de Luis Velody el villano de la película nunca murió, pues al ser tan famoso Ernesto de la Cruz es imposible que no exista alguien quien lo recuerde.

Además, esta teoría señala que en la cinta hay tiendas que compran huesos, lo cual confirma que los personajes no pueden morir por un accidente en el mundo de los muertos. Con esto, Ernesto de la Cruz seguiría vivo luego de que le cayó encima una campana gigante en el final de la historia.

