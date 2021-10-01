Pixar confirma oscura teoría sobre el universo de Cars.

La película Cars ha desatado todo tipo de comentarios, memes, reacciones y teorías. La cinta dirigida por John Lasseter alcanzó gran popularidad en el 2006 cuando millones de cinéfilos fueron testigos de las aventuras de Rayo McQueen.

Por si fuera poco, los internautas se han encargado de realizar las especulaciones más aterradoras respecto a esta película animada de Pixar.

Una de las teorías más famosas que fue dada a conocer por Luis Velody sostiene que los seres humanos mutaron en forma de carros, por lo que hombres y mujeres desaparecieron del planeta para siempre.

Recordemos que el mundo Pixar destaca por la presencia de juguetes, monstruos, automóviles, peces y hasta máquinas, pues los seres humanos nunca son protagonistas.

Además, la escalofriante teoría de Cars expone un mundo apocalíptico donde los seres humanos se convierten en automóviles por su estrecha relación con la tecnología.

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¿Es cierta la teoría de Cars en el universo Pixar?

Jay Ward, director creativo de Pixar, rompió el silencio para el portal de entretenimiento Screen Crush.

El creativo no descarta que la aterradora teoría de los fanáticos sobre Cars se convierta en realidad muy pronto.

“Si piensas al respecto, ahora tenemos tecnología de coches autónomos. Estamos llegando al punto en el que te puedes sentar y dejar que el coche conduzca solo. Imagina el futuro cuando los coches sigan volviéndose más listos y después un día ellos digan: ‘¿Por qué necesitamos a los humanos? Ellos nos retrasan, son una carga, deshagámonos de ellos’. Pero el coche toma la personalidad de la última persona que lo condujo”, expresó Jay Ward para el mencionado portal especializado de cultura pop.

Cars es una de las películas favoritas de chicos y grandes, pero esta teoría ha puesto de cabeza a los fanáticos más apasionados.

La teoría también ha provocado que los seres humanos se replanteen la estrecha relación que tienen con sus aparatos electrónicos en la vida diaria.

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