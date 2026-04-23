¿Sin plan para el Día del Niño? ¡No te preocupes! Una tarde de cine es la solución: golosinas, palomitas, la gran pantalla e historias llenas de aventura, diversión y visuales impresionantes. A continuación, te compartimos 3 películas que estarán disponibles en cartelera este 30 de abril. Tenemos recomendaciones para todas las edades: desde los más pequeños del hogar hasta adolescentes, así que toma nota y no dejes pasar por alto este día de celebración.

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3 películas en cartelera para celebrar el Día del Niño con una tarde de cine

Estas son tres películas que estarán en cartelera el fin de semana del Día del Niño:

1. Bluey en Cines: Momentos de Diversión con Amigos

Para los más pequeños del hogar, recomendamos “Bluey en Cines: Momentos de Diversión con Amigos”. Cabe mencionar que esto no es una película, sino una experiencia cinematográfica que recopila ocho episodios en 60 minutos. Estos capítulos corresponden a las historias más destacadas a lo largo de las tres temporadas, lo que lo convierte en el plan ideal si tu pequeño es fan de este querido personaje.

2. Super Mario Galaxy: La Película

¡Apta para todas las edades y llena de visuales impresionantes! "Super Mario Galaxy: La Película" muestra una nueva aventura del querido fontanero del Reino Champiñón. A lo largo de la cinta, se sigue la historia de Mario, quien se adentra en una misión espacial luego de que el malvado Bowser secuestrara el castillo de la princesa Peach.

3. That Time I Got Reincarnated as a Slime: Lágrimas del mar celeste

Si tu hijo es fan del anime, esta película es perfecta; aunque es necesario mencionar que está destinada a un público más adolescente. "That Time I Got Reincarnated as a Slime: Lágrimas del mar celeste" sigue la historia de Rimuru y sus amigos, quienes se embarcan en una aventura en una isla privada, perteneciente a la emperatriz celestial, Elmesia. Cabe mencionar que este película es una historia independiente al anime, no es canon. No obstante, expertos en el tema aseguran que vale completamente la pena.