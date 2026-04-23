5 regalos de Bluey para celebrar el Día del Niño y la Niña

Se acerca el Día del Niño y la Niña y, si no sabes qué regalarles a los más pequeños de la casa, no te preocupes; te aseguramos que con uno de estos juguetes de Bluey los harás inmensamente felices. Es difícil que como adultos encontremos ese juguete de moda que emociona a las nuevas generaciones, por lo que si tienes un niño o niña menor de 6 años, nosotros te recomendamos regalarle algo de Bluey y su familia. Por si andas medio perdido, aquí te dejamos las mejores opciones para tus hijos.

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5 regalos de Bluey ideales para el Día del Niño y de la Niña

Aquí te dejamos una lista de 5 juguetes de Bluey que puedes regalar este 30 de abril:

1. Bluey Bebé

Un adorable peluche de Bluey bebé con su pañalito rojo como en la serie. Este lindo muñequito es suave para los más pequeños y tiene los accesorios perfectos para cuidar de ella. El precio ronda entre los $650 y $700 pesos mexicanos.

|Crédito: Moose Toys

2. Bluey Toy Walkie Talkies

Si buscas el regalo para unos hermanitos o unas hermanitas, este regalo es perfecto para ellos. El juguete trae dos walkie talkies de juguete que se pueden usar en interior y exterior; con estos los dos niños podrán jugar y volar su imaginación mientras se comunican. Horas de diversión aseguradas. Si te interesa, el precio ronda los $400 - $450 pesos mexicanos.

|Crédito: eKids

3. Bluey bebé para aprender a vestir

Este es uno para los más pequeños. Si tu pequeño tiene 3 o 4 años, este juguete no solo le resultará encantador, le ayudará a aprender a amarrar las agujetas, cerrar y abrir cierres y abotonar los pantalones con Bluey o Bingo. Este bonito juguete lo puedes encontrar en venta a un precio que ronda los $460 - $520 pesos mexicanos.

|Crédito: Moose Toys

4. Bluey Hide & Seek Game (Escondidillas)

Esta figura no solo es bonita y articulada, es perfecta para jugar con ellos. La idea de este juguete es esconder al muñeco y encenderlo; el juguete hablará para dar pistas de dónde se encuentra y, una vez alguien lo encuentre, tocará una canción para festejar el logro. Su precio ronda los $400 - $460 pesos mexicanos.

|Crédito: Moose Toys

5. Caja registradora Bluey

Este juguete es divertido y además bonito, pues tiene la estética de la caricatura, lo que les hará sentir dentro de la serie animada que tanto aman. Tiene su escáner para los productos, dinero en efectivo y tarjetas de crédito junto a algunos productos. Hora de diversión asegurada. El precio ronda los $530-$580 pesos mexicanos.