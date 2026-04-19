¡No dejes que el domingo de bajón se apodere de ti! Sal de la cama y dirígete a tu cine más cercano, porque la oferta actual cuenta con verdaderas joyas que, sin duda, te volarán la cabeza. Desde comedias oscuras hasta relatos de ciencia ficción, a continuación te compartimos 3 películas en cartelera con tramas profundas y giros de guion que te dejarán pensando incluso después del final.

También te puede interesar: 7 estrenos de cine en abril de 2026 que no te puedes perder

3 películas en cartelera para sacudirte el domingo de bajón: te dejarán pensando después del final

1. Proyecto Fin del Mundo

Calificación: 96 / 100

Proyecto Fin del Mundo cumple un mes en cartelera y sigue siendo una de las películas más vistas. Si tú no lo has hecho, ¿qué estás esperando? La cinta sigue la historia de Grace (Ryan Gosling), un profesor de ciencias que despierta en una nave espacial a años luz de la Tierra sin recordar cómo llegó allí. Pero ese no es el problema, pues Grace descubre que tiene una importante misión: salvar el planeta evitando que el Sol se apague. ¿Lo logrará? La película ya se posiciona como una de las mejores en la filmografía de Ryan Gosling. Como tip extra: Mírala en IMAX, quedarás fascinado con los espectaculares visuales del espacio.

2. Donnie Darko

Calificación: 88 / 100

Si bien esta no es una película nueva, sí se trata de su primera vez en salas de cine. La película dirigida por Richard Kelly está celebrando sus 25 años de lanzamiento con un reestreno en cines. La cinta sigue la historia de Donnie (Jake Gyllenhaal), un adolescente con esquizofrenia que logra burlar a la muerte, luego de que una turbina de avión cayera en su habitación. Tras el incidente, Donnie comienza a actuar de manera extraña, impulsado por un conejo misterioso. La película - considerada por muchos como cine de culto - da un giro inesperado cuando el protagonista descubre las consecuencias de no haber muerto la noche del accidente.

3. The Drama

Calificación: 79 / 100

Protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson, esta comedia oscura de A24 sigue la historia de Emma y Charlie, una pareja perdidamente enamorada que está a punto de casarse. No obstante, poco antes de la boda, todo se desmorona. Durante una reunión con amigos - y ya con unos tragos encima - Emma revela un oscuro secreto de su pasado que te dejará pensando: ¿Qué tanto conoces a tu pareja y qué serías capaz de perdonar u olvidar por amor?