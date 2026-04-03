¿De qué trata The Drama, la nueva película de Zendaya y Robert Pattinson? Plot twist y final explicado

La boda de la que todo el mundo habla llegó: ¡The Drama! Este mes de abril, Zendaya y Robert Pattinson estrenan una de las películas más esperadas del año, bajo la dirección de Kristoffer Borgli. Si bien la cinta ha sido vendida como una comedia dramática, la trama es más oscura de lo que se cree, con un plot twist que ha hecho estremecer a la audiencia y aquí te contamos de qué se trata… Eso sí, te advertimos, esta nota contiene SPOILERS.

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¿De qué trata The Drama, la nueva película de Zendaya y Robert Pattinson?

The Drama (El Drama, en español) sigue la historia de Emma (Zendaya) y Charlie (Robert Pattinson), una pareja que está a punto de contraer matrimonio. No obstante, todo lo que creían conocer el uno del otro se desmorona días antes de la boda, cuando se destapa un oscuro secreto del pasado de Emma.

¿Cuál es el plot twist de The Drama?

Días antes de su boda, Emma y Charlie se reúnen con algunos amigos. Bajo los efectos del alcohol, se retan a revelar su más profundo secreto, con el objetivo de conocer todo el uno del otro antes de llegar al altar. Por su lado, Charlie revela que acosó cibernéticamente a un compañero de clase, a tal grado que toda su familia se mudó. Sin embargo, el secreto de Emma es peor de lo que imaginaban: a los 15 años, tras enfrentar una terrible depresión, llevó el arma de su padre a la escuela con la intención de cometer un tiroteo; marcando el tono oscuro de la cinta.

Si bien Emma se retractó y no llevó a cabo su plan, la película indaga en lo que sucedió después y el sentir de la protagonista, pues su confesión lleva a su relación con Charlie a un completo espiral; pues éste no puede sacarse de la cabeza la revelación de su futura esposa. Derivado de una crisis nerviosa, Charlie termina besándose con su compañera de trabajo.

The Drama: final explicado

Como era de esperarse, todo el drama explota el día de la boda: el padre de Emma ofrece un discurso sobre cómo su hija solía ser una activista a favor del control de las armas, Emma descubre el beso de Charlie y Charlie suelta toda la verdad frente a los invitados. La boda termina siendo un caos y todos abandonan el lugar. No obstante, el amor de Emma y Charlie logra sobrevivir, pues la película termina con una escena en la que ambos se presentan de nuevo en un restaurante, dejando atrás todo el drama de la boda.

¿Cuándo se estrena The Drama en México?

The Drama tuvo su estreno en Estados Unidos este 3 de abril, pero no será hasta el 9 cuando la cinta de A24 esté disponible en salas de cine en México. La película ya debutó en Rotten Tomatoes con una calificación del 80%.