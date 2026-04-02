¿Creías que lo habías visto todo en la gran pantalla? Prepárate, porque abril llega con los estrenos más esperados del año: desde secuelas que los fans llevan esperando décadas hasta biopics que prometen hacer historia. A continuación, te compartimos 7 estrenos de cine que no te puedes perder este mes; ya sea que busques una aventura animada, suspenso o incluso una carga explosiva, llena de acción.

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7 estrenos de cine en abril de 2026 que no te puedes perder

1. Super Mario Galaxy: La Película

Estreno: 1 de abril

Esta segunda entrega del fontanero del Reino Champiñón sumerge a Mario (Chris Pratt), Luigi (Charlie Day), Yoshi (Keegan-Michael Key) y La Princesa Peach (Anya Taylor-Joy) en una nueva aventura espacial luego de que el malvado Browser (Jack Black) robara el castillo de esta última, lanzándolo al espacio.

2. El Drama

Estreno: 9 de abril

El Drama sigue la historia de Emma (Zendaya) y Charlie (Robert Pattinson, quienes están a punto de contraer matrimonio. No obstante, la cinta da un giro inesperado cuando se revela un oscuro secreto del pasado de Charlie a escasos días de la boda.

3. Instinto Implacable

Estreno: 9 de abril

Milla Jovovich vuelve al cine de acción para dar vida a Nikki, una importante exheroína de guerra que ahora es perseguida por policías y militares, debido a su vínculo con el mundo criminal, mientras se enfrenta al secuestro de su hija.

4. La Posesión de la Momia

Estreno: 16 de abril

La película cuenta la historia de una familia que se sorprende con el regreso de su hija, quien llevaba ocho años desaparecida. Conforme el tiempo pasa, los familiares de la joven se dan cuenta de que ésta trae consigo una antigua maldición egipcia.

5. Zona de Riesgo

Estreno: 23 de abril

Protagonizada por Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Gugu Mbatha-Raw y Sam Worthington, Zona de Riesgo sigue la historia de unos obreros de Londres que desentierran una bomba intacta de la Segunda Guerra Mundial, lo que deriva en la evacuación de la ciudad, mientras que una banda criminal aprovecha el caos para llevar a cabo un importante robo.

6. Michael

Estreno: 23 de abril

Biopic del “Rey del Pop”. La cinta narra la vida del legendario Michael Jackson, quien será interpretado por su sobrino, Jaafar Jackson. El soundtrack original de la película incluye desde sus éxitos con The Jackson 5 hasta su gratificante carrera en solitario.

7. El Diablo Viste a la Moda 2

Estreno: 30 de abril

A 20 años de su estreno original, Miranda (Meryl Streep), Andy (Anne Hathaway), Emily (Emily Blunt) y Nigel (Kenneth Branagh) vuelven a verse las caras tras el declive de la revista Runway en la era digital.