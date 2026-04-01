4 datos MUY IMPORTANTES que todo fan sabe antes de ver ‘El Diablo Viste a la Moda 2'

La película “El Diablo Viste a la Moda 2” se estrena en cines de México el próximo jueves 30 de abril de 2026. La comedia trae de vuelta a Anne Hathaway, Meryl Streep y Emily Blunt en sus papeles icónicos de Miranda Priestly, Andrea Sachs y Emily Charlton. Pero esto es solo la base de la nueva historia, ya que solo los más fans conocen lo que realmente está por ocurrir: la trama se desarrollará 20 años después de lo que vimos en la primera entrega.

Por eso, si quieres ser un experto en “El Diablo Viste a la Moda” , debes conocer estos 5 datos que todo fan sabe y que son clave para el estreno de la película.

Anne Hathaway y Meryl Streep regresan en “El Diablo Viste a la Moda 2".|ESPECIAL

1. Meryl Streep por poco no regresa como Miranda

La actriz Meryl Streep reveló en una entrevista que estuvo por rechazar el papel de Miranda para la secuela, ya que le parecía difícil volver a su personaje frío y calculador. Sin embargo, cambió de opinión cuando leyó el guion, según reportó People.

2. Meryl Streep y Anne Hathaway pusieron una condición para volver

Las actrices Meryl Streep y Anne Hathaway pusieron la condición de no abordar los estándares sobre la delgadez en la película, un tema importante para ellas, ya que buscan representar la diversidad de cuerpos.

Asimismo, Hathaway pidió a la producción que su papel de Andrea evolucionara hacia el empoderamiento, ya no como una empleada tímida, sino como una editora de prestigio con su propia revista digital, según el portal Ocupal.

3. ¿Qué pasó con Stanley Tucci?

El personaje de Stanley Tucci tuvo un final dramático en “El Diablo Viste a la Moda”, y ahora continuará su historia para tener un cierre. Además de ser el mejor amigo de Andy, su personaje lidiará con la edad dentro de la industria de la moda.

4. Habrá cameos de diseñadores de moda reales

En “El Diablo Viste a la Moda 2” habrá cameos de diseñadores de moda reales, ya que la producción se trasladó a Milán, París y Tokio para grabar escenas clave. Se sabe que Anna Wintour, exjefa de redacción de Vogue, tendría una aparición (es importante porque en ella se inspiró el personaje de Miranda).

También aparecerán figuras como Karl Lagerfeld en imágenes de archivo, así como Donatella Versace, Marc Jacobs y Virgil Abloh (archivo). Asimismo, Lady Gaga aparece en el reparto de IMDb.

¿Los niños podrán ver “El Diablo Viste a la Moda 2” en cines?

La película “El Diablo Viste a la Moda 2” tiene una clasificación PG-13 en Estados Unidos, la misma que la cinta original, debido a su lenguaje moderado, escenas dramáticas y temas adultos. Es decir, que los jóvenes de 13 años en adelante podrán verla. En México, podría recibir clasificación B.