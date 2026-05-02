El cariño y amor de una madre es inigualable. Por ello, cada 10 de mayo se convierte en una ocasión especial para celebrar ese vínculo único que no conoce límites. En el marco del Día de las MadresDía de las Madres, te compartimos 4 películas verdaderamente conmovedoras sobre el amor inquebrantable de las mamás que, sin duda, te harán derramar más de una lágrima.

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4 películas conmovedoras sobre el amor incondicional de una madre que te harán llorar este 10 de mayo

1. Quédate a mi lado (1998)

¿Dónde ver? HBO Max

Prepara los pañuelos, porque esta cinta protagonizada por Julia Roberts y Susan Sarandon te dejará llorando. La película sigue la historia de una madre enferma, que aprende a aceptar a la nueva pareja de su exesposo como figura materna para sus hijos, a medida que ésta vive sus últimos días.

2. Lo imposible (2012)

¿Dónde ver? Streaming

Esta cinta está basada en hechos reales y narra la historia de una familia que se separa debido a un devastador tsunami. Si bien el desastre natural por sí solo es desgarrador, la fortaleza de la madre - interpretada por Naomi Watts - es impresionante, pues ésta lucha contra todo para mantenerse con vida y proteger a uno de sus hijos, además de poder reencontrarse con el resto de su familia.

3. Los niño lobo (2012)

¿Dónde ver? Crunchyroll o en el Festival de cine de Mamoru Hosoda

Una de las películas más emotivas de Mamoru Hosada. Este anime sigue la historia de Hana, una joven que se enamora de un hombre lobo. Afortunadamente, su amor triunfa y ambos forman una hermosa familia de cuatro, con dos pequeños mitad lobo y mitad humanos. Lamentablemente, su vida cambia por completo cuando Hana se ve obligada a criar sus hijos sola, dando como resultado una cinta verdaderamente emotiva en la que los desafíos de una madre se convierten en el eje principal.

4. Lion: Un camino a casa (2017)

¿Dónde ver? Prime Video

Lion: Un camino a casa destaca la conexión entre madre e hijo. La película sigue la historia de un pequeño niño que se pierde en la India. Afortunadamente, se encuentra con una mujer de buen corazón que lo adopta. No obstante, ya en una etapa más adulta, intenta reencontrarse con su madre biológica, sin pasar por alto el tremendo amor y cariño de su madre adoptiva. Esta cinta es el claro ejemplo de cómo muchas veces el amor de una madre no depende de la sangre.