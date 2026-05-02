3 viajes al extranjero que podrías regalarle a tu mamá por el Día de las Madres: son económicos y no necesita visa

Este 10 de mayo dile adiós a los regalos tradicionales y sorprende a mamá con una experiencia inolvidable. A continuación, te compartimos 3 ideas de viajes al extranjero para regalar este Día de las Madres. Lo mejor de todo es que son económicos y no necesitas visa, así que echa un vistazo porque aún estás a tiempo para reservar vuelos y hospedaje.

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3 viajes al extranjero para regalar a tu mamá el Día de las Madres: son económicos y no necesita visa

Desde playas caribeñas hasta lugares llenos de historia y gran riqueza cultural; estas son 3 opciones de viaje que podrías regalar a tu mamá este 10 de mayo por el Día de las Madres. No necesitas visa y disfrutarán de experiencias inolvidables sin golpear tanto tu bolsillo.

1. Colombia

Viajar a países cercanos es la opción ideal si lo que buscas es un sitio hermoso, relajante y de bajo costo. Un claro ejemplo de ello es Cartagena, en la costa caribeña de Colombia. Los vuelos son accesibles, al igual que el hospedaje, mientras que la comida es deliciosa; así que no dudes en disfrutar de un fin de semana en sus preciosas playas.

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2. Perú

Si lo que buscas es un destino cargado de historia y cultura, pero que también sea accesible y no requiera de un vuelo de largas horas, Perú es la opción ideal. Te recomendamos Cusco, la ciudad más cercana a Machu Picchu. Este destino te ofrecerá vistas sin igual, artesanías únicas y comida deliciosa. Todo a un precio verdaderamente accesible.

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3. Costa Rica

Conecta con la naturaleza a través de un viaje cargado de biodiversidad. Costa Rica es de los destinos turísticos más accesibles y con una amplia gama de biodiversidad. Puedes visitar sitios como el Volcán Arenal/La Fortuna, y Monteverde, así como sus diversas playas y el hermoso Río Celeste. Sin duda, un lugar que te dejará hermosas postales.

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Lo mejor de los tres destinos listados es que no requieren visa. Solo necesitas tener el pasaporte vigente y listo. Disfruta de un fin de semana en compañía de mamá, frente a alguno de estos hermosos destinos turísticos.