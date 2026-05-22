OFICIAL: A más de 50 años del estreno de la película de “El Padrino” habrá una cuarta entrega

Fue en el ya lejano 1972 cuando los cines del mundo vieron el estreno de la primera película de “El Padrino”, una de las historias más aclamadas gracias a la dirección de Francis Ford Coppola, quien junto a Robert Towne adaptó la novela de Mario Puzo donde conocimos a la familia Corleone, misma que marcó un antes y después en el cine, aunque el autor de la historia original murió en el año 1999, esto impidió una cuarta película de la saga.

La primera fue tan bien recibida que incluso mucho se habló en su época de seguir la historia, convirtiéndose en toda una obra de culto donde se inmortalizaron los nombres de actores como Al Pacino, Marlon Brando o James Caan tan solo en la primera entrega; siendo que en la secuela se integró Robert De Niro, demostrando el impacto de estas cintas.

Bien, ahora tomando en cuenta que el autor de la historia original había muerto y que por ello no habrían más adaptaciones cinematográficas, tras varios años ha habido rumores muy fuertes de una nueva obra en progreso.

¿Qué se sabe sobre la nueva película de El Padrino (IV)?

A más de 35 de “El Padrino III”, la novelista Adriana Trigiani se encargará de un nuevo libro que traiga de vuelta a la familia Corleone bajo el título “Connie”, e incluso se habla de que esta novela llegará en 2027 y no solo eso, sino que vendría en simultáneo con una adaptación cinematográfica (El Padrino IV).

Los primeros detalles que han trascendido es que la editorial Random House habría contratado a Adriana Trigiani para escribir la continuación de la historia sobre la familia Corleone y que esta tendría un apego femenino y que esta continuación ya tendría el visto bueno de los herederos de Mario Puzo por lo que podría llegar a librerías del mundo a finales del 2027 e incluso que la adaptación llegaría de la mano de Paramount.

¿Quién es Adriana Trigiani?

Adriana Trigiani es una escritora, guionista, productora y directora estadounidense quien ha ganado bastante popularidad por tener más de 20 libros en la lista de los más vendidos, donde destacan sus obras de ficción y suspenso, siendo bastante acercada a la identidad italoamericana.

Dentro de sus libros más vendidos destacan:

