Muere importante figura de Hollywood, mente maestra detrás de “El Profesor Chiflado” a los 72 años

En la última hora, la industria del entretenimiento se encuentra de luto, tras confirmarse la triste partida de Barry Blaustein a los 72 años, reconocido guionista que marcó época dentro de la comedia estadounidense, gracias a su trabajo junto a Eddie Murphy en proyectos icónicos como Saturday Night Live y Coming to America o The Nutty Professor.

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¿Qué se sabe sobre el fallecimiento de Barry Blaustein?

De acuerdo a lo que se ha dado a conocer, el fallecimiento fue anunciado por la Facultad de Cine y Artes Audiovisuales Dodge de la Universidad Chapman, recinto en el que se desempeñó durante años como profesor. Barry luchaba una dura batalla contra la enfermedad de Parkinson desde el año 2016, y hace menos de un mes se le diagnosticó cáncer de páncreas en etapa 4.

Adiós al gran Barry W. Blaustein, guionista de cabecera de Eddie Murphy en el Saturday Night Live, en EL PRÍNCIPE DE ZAMUNDA, BOOMERANG (EL PRÍNCIPE DE LAS MUJERES) y las dos de EL PROFESOR CHIFLADO. También de LOCA ACADEMIA DE POLICÍA 2.

Descanse en paz. pic.twitter.com/gfUMTnbdMc — Fausto Fernández (@faustianovich) May 12, 2026

Stephen Galloway, exeditor y redactor de THR y actual decano de Dodge College declar: “Fue uno de los mayores placeres de mi vida conocer a Barry”, “Afrontó su delicado estado de salud con una entereza admirable y conservó su calidez y sentido del humor en todo momento. Incluso cuando ya no podía conducir, siguió dando clases. Es una muestra de lo querido que era que un grupo de profesores creara un servicio de transporte para llevarlo y traerlo de Chapman. Es irremplazable. Lo echaremos muchísimo de menos”.

¿Vida y obra de Barry Blaustein?

La historia de Barry está llena de éxitos, en los que se puede atribuir el dirigir, producir y narrar el documental de 1999 Beyond the Mat , que ofrece una mirada al interior de la World Wrestling Federation. liderada por Vince McMahon, y de otro circuito, Extreme Championship Wrestling. Llegando a ser uno de los 12 finalistas al Óscar Óscar al mejor documental.

Barry Blaustein falleció; fue fundamental en la comedia estadounidense, colaborando en Saturday Night Live, Coming to America (Un príncipe en Nueva York) y The Nutty Professor (El profesor chiflado). Logrando impulsar la carrera de Eddie Murphy Eddie Murphy como icono de la comedia.