Tráiler, curiosidades y todo lo que debes saber de la segunda temporada de Andor

¡Los fans lo consiguieron! La segunda temporada de la serie de Star Wars de Andor con Diego Luna está en camino y ya se revelaron varios detalles. A continuación te presentamos las curiosidades que no te puedes perder de esta maravillosa serie y los detalles revelados dentro del nuevo tráiler.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Andor?

Acaban de revelar el avance de lo que veremos en la temporada 2 de Andor, una de las series más aplaudidas de Star Wars tanto por los críticos como por los fanáticos. En el tráiler presentado por Disney se revela que podremos disfrutarla el 22 de abril a través de su plataforma de streaming.

¿De qué trata la serie de Andor?

Si aún no has visto la serie y te gustan las películas y series de Star Wars, en definitiva esta es una que no te debes perder.

Andor se desarrolla cinco años antes de los eventos sucedidos en la película de Rogue One. Sigue de cerca al capitán Cassian Andor, interpretado por Diego Luna. Nos muestra cómo este ladrón se transforma en uno de los líderes de la rebelión más relevantes contra el imperio.

Curiosidades de Andor: Todo lo que debes saber de la exitosa serie

A continuación te damos siete curiosidades sobre esta exitosa serie:



El rodaje evitó el uso de pantallas LED. A diferencia de otras series, Andor, usa sets físicos y locaciones reales, lo cual le da una estética más realista.

Tony Gilroy no era fan de Star Wars. El creador y guion confesó que no era seguidor de Star Wars, afortunadamente su experiencia con thrillers políticos le ayudó a construir una historia más madura y con profundidad.

Influencias de la Segunda Guerra Mundial. La serie toma inspiración de eventos históricos reales, como la resistencia contra el fascismo en Europa.

Diego Luna ayudó a moldear a su personaje. Diego Luna, quien interpreta a Cassian Andor, tuvo mucha libertad para desarrollar la historia y el trasfondo del personaje, algo que no pudo hacer en Rogue One.

Una serie sin sables de luz ni Jedi. Andor es una de las pocas producciones de Star Wars que no gira en torno a los Jedi ni los Sith.

El lenguaje alienígena de los niños de Kenari fue inventado. Para la infancia de Cassian, se creó un idioma ficticio sin subtítulos. Esto refuerza la sensación de realismo y destaca la comunicación no verbal.

Tendrá dos temporadas con una estructura única. La serie está planeada solo para dos temporadas. La primera abarca un año en la historia, mientras que la segunda cubrirá cuatro años, con cada tres episodios representando un año hasta la llegada de Rouge One.

