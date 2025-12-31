Anthony Hopkins conmueve con INESPERADO mensaje de Año Nuevo. “Casi pierdo la vida”

La llegada del Año Nuevo no solo es momento de celebración sino también de reflexión. Esto lo sabe Anthony Hopkins, quien cumple 50 años de sobriedad y publicó un emotivo mensaje para sus seguidores sobre festejar la vida y saber cuándo buscar ayuda.

Anthony Hopkins celebra Año Nuevo con un emotivo mensaje sobre el alcoholismo que superó

A través de su cuenta de Instagram, recientemente Anthony Hopkins publicó un video donde celebra 50 años de mantenerse sobrio e invita a elegir la vida siempre. El legendario actor ganador del Oscar recordó un incidente ocurrido el 29 de diciembre de 1975, en que perdió la conciencia por estar alcoholizado mientras manejaba su auto. "Hoy, hace 50 años, casi pierdo la vida", dijo.

El intérprete explicó que en aquella ocasión se dio cuenta de que necesitaba dar un giro. "Ya era demasiada diversión y eso se llama alcoholismo", relató. "Busqué ayuda y hoy hace 50 años fue el final".

El protagonista de "El silencio de los inocentes" dijo que "sin querer ser un aguafiestas, les deseo a todos que elijan la vida en lugar de lo contrario". Invitó a que quienes tengan un problema con la bebida busquen ayuda como él hizo y recordó que la recuperación se trata de vivir un día a la vez. "Voy a cumplir 88 años, así que algo hice bien".

Anthony Hopkins también deseó un feliz Año Nuevo para todos sus seguidores y que disfrutaran mucho en esta época de fiestas. A su mensaje han respondido celebridades como Josh Brolin, Selma Blair y Andy García.

Los logros de Anthony Hopkins tras superar el alcoholismo

De acuerdo con la BBC, fue en 2018 cuando Anthony Hopkins se sinceró con un grupo de estudiantes de la Universidad de California sobre su camino para superar el alcoholismo. Contó que antes de iniciar su recuperación era muy difícil trabajar con él porque "normalmente tenía resaca".

Aunque su carrera ya estaba encaminada desde antes de elegir la sobriedad, los mayores éxitos del actor llegaron años después. Su papel más icónico es el de "Hannibal Lecter", pero también destacan extraordinarios trabajos como en "Drácula, de Bram Stoker", "Hitchcock", "Los dos Papas" y "El padre". También ha actuado en cintas de terror como "El rito" y forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel en el papel de Odín.

El actor ha ganado 2 Oscars (de 6 nominaciones), 8 Golden Globes y 4 premios BAFTA, tan solo por mencionar algunos de sus logros.

