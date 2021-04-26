Oscar: Anthony Hopkins estaba durmiendo cuando ganó su premio.

Anthony Hopkins, de 83 años, es un actor que tiene una gran carrera en el cine, televisión y teatro por seis décadas. Su gran talento tomó fuerza cuando interpretó al famoso y brillante asesino Hannibal Lecter en el thriller de 1991 El Silencio de los Inocentes, cinta que lo hizo ganar su primer Oscar.

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Poco a poco el actor se fue coronando como uno de los mejores dentro del mundo de Hollywood, prueba de ello fue el segundo galardón que ganó la noche de ayer.

Anthony Hopkins se llevó el triunfo a Mejor Actor, lo cual lo convierte en el intérprete de más edad en ganar un Premio de la Academia, un honor que antes ostentaba el fallecido Christopher Plummer.

En The Father, Anthony Hopkins interpreta a un anciano que se niega a recibir ayuda de su familia y que comienza a dudar de lo que es real e imaginado. La película está adaptada de una obra de teatro de 2012 del mismo nombre.

Anthony Hopkins estuvo ausente en la ceremonia

El representante de Hopkins reveló qué estaba haciendo el intérprete en un momento tan importante de su carrera.

Tony estaba en Gales, donde creció, y estaba dormido a las cuatro de la mañana cuando le desperté para darle la noticia. Estaba muy feliz y se sentía muy agradecido

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Su premio provocó algunas reacciones encontradas, ya que el fallecido Chadwick Boseman era el gran favorito de todos para obtener ese galardón, mismo que le fue dedicado por Anthony Hopkins.

No obstante, otros destacaron la soberbia actuación del longevo actor que continúa vigente en la élite del cine internacional.

