Cuándo se anuncian los NOMINADOS A LOS Oscars 2026 y CUÁNDO es la entrega de premios

Nos aproximamos peligrosamente a una época de celebración para los cinéfilos: la temporada de premios en Hollywood. Y, tal vez, la máxima fiesta de la industria son los reconocimientos que otorga la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. Para que te vayas preparando con las fechas clave, te decimos cuándo se anuncian las nominaciones a los Oscars 2026 y cuándo será la gran ceremonia.

Aunque normalmente escuchamos más sobre las nominaciones, la alfombra roja y la entrega, también hay una serie de eventos que hacen posible este festejo del cine. A continuación también te detallaremos algunos.

Cuándo se anunciarán las nominaciones a los Oscars 2026

El primer anuncio que tendremos será el 16 de diciembre, cuando se den a conocer las shortlists de los Oscars 2026. Esto quiere decir que se revelan públicamente listas de semifinalistas en algunas categorías, sobre todo en aspectos técnicos; por ejemplo, en la edición pasada se anunciaron semifinalistas en categorías como Mejor Documental, Mejor Canción Original y Mejor Película Internacional.

La votación para definir a los nominados se llevará a cabo del 12 al 16 de enero de 2026.

Será hasta el 22 de enero que se anuncien oficialmente las nominaciones para los Oscars 2026. Todavía no se sabe quiénes serán las celebridades que nos presenten la lista completa.

El 10 de febrero se realizará el tradicional Almuerzo de Nominados de los Oscars. En este evento se reúne gran parte de los miembros de la industria que podrían ser reconocidos ; se trata de socializar, reconocerse y desearse éxito. También se toma una foto oficial de todos los asistentes.

Cuándo son los Oscars 2026

La ceremonia que reúne a tus celebridades favoritas, con todo el glamour y espectáculo que le caracteriza, tendrá lugar el 15 de marzo de 2026. Como es tradición desde hace más de dos décadas, el Dolby Theatre en Los Ángeles es la sede de la premiación.

Por segunda ocasión, Conan O'Brien será el anfitrión de la ceremonia; él dará el monólogo inicial y marcará el ritmo de la celebración. Queda por ver quiénes serán los presentadores adicionales, aunque sabemos que entre ellos estarán ganadores clave de la edición 2025.

Antes de poder llegar a esa fecha, por supuesto, hay un complejo proceso de votaciones finales. Este año, este proceso se realizará del 26 de febrero al 5 de marzo.

