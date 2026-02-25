Actor de Avengers: Doomsday revela que harán reshoots a meses del estreno

Los fans del MCU están algo preocupados, pues a meses del estreno, Avengers: Doomsday tendrá reshoots. Así lo confirmó el actor David Harbour, conocido por interpretar a Red Guardian en el universo de Marvel. El actor dijo que el equipo regresará a filmar nuevas escenas en Londres y esto encendió las alarmas. Algunos piensan que esta no es una señal para entrar en crisis, pues es común que el estudio haga ajustes narrativos importantes para conectar de mejor forma el universo cinematográfico.

¿Por qué Avengers: Doomsday hará nuevas grabaciones?

Todo esto se dio a conocer durante una entrevista con Harbour, que explicó que el equipo regresará unos días al set para filmar materia adicional. En Hollywood no es raro este tipo de prácticas, en especial en las películas gigantes como lo son las producciones de Marvel, donde el montaje final se puede modificar conforme avanzan.

Muchos piensan que estos arreglos tienen que ver con pulir algunos detalles antes del estreno, camino al esperado estreno de Avengers: Secret Wars. Recordemos que ambas películas forman parte de la saga del multiverso y que cada escena dentro de las películas cuenta y nos prepara para el futuro de la franquicia.

David Harbour describe el proyecto como enorme

Lejos de mostrar algún tipo de preocupación en torno a la producción de la película, el propio Harbour describió la película como “lo más grande” que ha hecho en su carrera. Incluso se aventuró a mencionar que pensó que Stranger Things sería algo mucho más grande, pero llegó a la conclusión de que Avengers sería enorme y fuera de serie. Además, adelantó que el trabajo de Robert Downey Jr. como Doctor Doom será algo muy especial.

El futuro del MCU: ¿reinicio o reset?

Si aún te preocupa qué pasará una vez que la saga del multiverso llegue a su fin, Marvel Studios dejó en claro a los fans que no buscará un reboot total, sino algún tipo de reinicio narrativo. Kevin Feige explicó que la idea es reorganizar la línea temporal para poder crear nuevas historias.

