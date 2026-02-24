¿Daniel Radcliffe en el MCU como Wolverine? El actor ya tiene una respuesta

Durante años, muchos fans han soñado con el nuevo Wolverine del MCU y el favorito para interpretarlo siempre ha sido Daniel Radcliffe, el actor de Harry Potter. Pues finalmente, el actor ha decidido hablar al respecto y revela que no hay planes confirmados. El propio Radcliffe aclaró que nunca recibió una propuesta oficial, pero a pesar de eso no descarta la posibilidad de participar en Marvel alguna vez, aunque tampoco es que esté buscando activamente formar parte del universo cinematográfico de Marvel.

También te puede interesar: Pokémon Day 2026: TODO lo que podría anunciarse en el Pokémon Presents del 30 aniversario

El rumor que sigue a Daniel Radcliffe desde hace años

Desde que Marvel recuperó los derechos de los X-Men, una idea ha rondado por la cabeza de los fans y aterrizó en internet con una fuerza impresionante: ¿quién podría interpretar a Wolverine en una nueva etapa? Sorprendentemente, muchos lo tenían muy claro y el nombre de Daniel Radcliffe rápidamente se volvió el favorito en las redes sociales. Y es que sus características lo hacen el intérprete ideal: su estatura, versatilidad actoral y el giro más oscuro que ha tomado su carrera tras Harry Potter.

¿Qué dijo Daniel Radcliffe sobre Marvel y Wolverine?

En una entrevista reciente, el actor finalmente habló sobre el tema y confesó que está “completamente desconectado” del universo Marvel. De hecho, el Radcliffe confesó que ni siquiera sigue de cerca el calendario de películas. Sin embargo, decidió también, dejó la puerta abierta diciendo que no se opone a la idea de trabajar en Marvel, que elegiría el proyecto por la calidad del guion y que no buscaría reemplazar a Hugh Jackman.

|Crédito: Disney

¿Daniel Radcliffe podría ser Wolverine?

Reveló que, de entrar a Marvel, asumir el papel de Wolverine no está en su lista, pues reconoce que el trabajo del actor australiano con el papel tiene un peso enorme en la cultura pop, y sobre todo un enorme legado dentro de la franquicia. Habrá que dejar pasar el tiempo para ver si algún día le ofrecen el papel al actor.