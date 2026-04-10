Avengers: Doomsday prepara su nuevo tráiler o y todo podría cambiar en el MCU

Hace semanas que no sabemos nada de Avengers: Doomsday, luego de que se estrenaran unos adelantos que mostraban pistas de lo que venía sin dar mucho contexto de la trama de la película, hubo silencio por parte de Marvel. Finalmente, parece que estamos cerca de un primer adelanto de la cinta, el cual podría presentarse el 16 de abril de 2026 durante CinemaCon, uno de los eventos más importantes de la industria cinematográfica.

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¿Cuándo podríamos ver el adelanto de Avengers: Doomsday?

Si los rumores son ciertos, el nuevo tráiler podría estrenarse el próximo 16 de abril. Ese día, Marvel y Disney presentarán su panel en CinemaCon, donde suelen mostrar contenido exclusivo. Y todo apunta a que Avengers: Doomsday será una de las grandes sorpresas.

¿Cuándo podría llegar el tráiler de Avengers: Doomsday en internet?

Por el momento, todo se trata de un rumor; primero tendremos que esperar al día del evento para conocer si los asistentes tuvieron el privilegio de ver el tráiler. Una vez esto se cumpla, lo más probable es que tengamos que esperar un tiempo antes de tener la oportunidad de verlo.

¿Qué podría mostrar el nuevo adelanto de Marvel?

Marvel ha sabido mantener todo lo relacionado con la película en secreto. Rumores apuntan a que podríamos ver finalmente a Robert Downey Jr. como Doctor Doom peleando contra los Vengadores, los 4 Fantásticos y los X-Men. De ser así, el hype se elevaría a niveles inimaginados. Muchos otros creen que este tráiler seguirá sin mostrar al villano, pues Marvel buscará mantener el misterio hasta el final.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?

La película está programada para estrenarse en cines el 18 de diciembre de 2026 y contará con preestrenos en México y Latinoamérica, los cuales están previstos para el 17 de diciembre de 2026. En definitiva, es una fecha que hay que anotar en el calendario, pues este filme definirá el futuro del MCU.