Los Juegos del Hambre, Amanecer en la Cosecha nos da el primer avance OFICIAL de la película: así se ven Elle Fanning y Kieran Culkin en el regreso de la saga

Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha reveló este viernes un pequeño teaser que nos deja ver un poco del reparto y del presente y pasado de cada uno de los personajes. La película, que llega a cines el 20 de noviembre de 2026, confirma de esta forma su ambicioso elenco encabezado por Elle Fanning y Kieran Culkin, entre otros impresionantes talentos. Esta nueva entrega será una precuela ambientada 24 años antes de la historia original, explorando el brutal contexto de los 50.º Juegos del Hambre y el pasado de personajes clave como Haymitch Abernathy.

También te puede interesar: Malcolm el de en medio regresa: horario y dónde ver los nuevos capítulos

New teaser for ‘THE HUNGER GAMES: SUNRISE ON THE REAPING’.



In theaters on November 20. pic.twitter.com/MLExUhJcVo — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 10, 2026

¿Cuál es el reparto de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha?

Por sí sola, la película ya resulta bastante atractiva y emocionante, pero los nombres que aparecen en escena lo elevan todo a otro nivel. En el reparto de la cinta se encuentran:



Elle Fanning como Effie Trinket

como Effie Trinket Kieran Culkin como Caesar Flickerman

como Caesar Flickerman Ralph Fiennes como el presidente Snow

como el presidente Snow Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee

Kelvin Harrison Jr. como Beetee Latier

Lili Taylor como Mags Flanagan

Joseph Zada como Haymitch Abernathy

Maya Hawke como Wiress

¿De qué trata “Amanecer en la cosecha”?

La historia nos traslada a la época en la que se jugaron los 50.° Juegos del Hambre. Este evento resulta clave, ya que aquí es donde se introduce el concepto del “Vasallaje de los Veinticinco”, donde las reglas cambian para hacer los juegos aún más crueles. Seguiremos a un joven Haymitch, quien se enfrentará a un sistema todavía más despiadado.

¿Habrá conexiones con la saga original?

Definitivamente, cada uno de los personajes y elementos que veamos en esta cinta se relaciona directamente con la historia de Katniss, lo que podría enriquecer toda la narrativa. Lo que sí, es que, a diferencia de las entregas pasadas, esta entrega podría tener mayor tensión desde el inicio, menos romanticismo y más supervivencia, ya que dentro de la historia de la saga se sitúa en una época más oscura y política.

