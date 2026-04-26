“Baby Yoda” de Star Wars: The Mandalorian & Grogu se pasea por la CDMX previo a la CCXP México 2026

¡“Baby Yoda” enternece a su público mexicano! La cuenta oficial de Instagram de The Mandalorian compartió imágenes del pequeño Grogu a bordo de una trajinera de Xochimilco en la Ciudad de México, previo al estreno de la nueva cinta del universo cinematográfico de Star Wars: The Mandalorian & Grogu. “Grogu ya está en México y su primera parada fue Xochimilco. El Camino así es”, se lee en la descripción del video que ha cautivado a miles de seguidores.

Star Wars: The Mandalorian & Grogu será parte de la CCXP México 2026

El video del pequeño Grogu se produce horas antes de su aparición en la CCXP México 2026, donde habrá un panel especial de Star Wars: The Mandalorian & Grogu. Si bien no hay muchos detalles al respecto, se espera que den a conocer más información sobre la película, como declaraciones inéditas o vistazos especiales, previo a su estreno en la gran pantalla. El panel de The Mandalorian & Grogu se llevará a cabo el domingo, 26 de abril, al mediodía, por lo que te recomendamos estar atento a las actualizaciones.

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¿De qué tratará The Mandalorian & Grogu?

Esta nueva película - que llega como un spin off de la serie The Mandalorian - marca el regreso de Star Wars a la gran pantalla desde 2019, cuando se estrenó El Ascenso de Skywalker. A través de esta, se seguirá con la historia de Din Djarin y Grogu quienes ahora trabajan como agentes independientes para la Nueva República, por lo que se espera una cinta llena de misiones peligrosas y momentos inolvidables entre una de las duplas más queridas de la franquicia. Aquí el trailer oficial de la película.

¿Cuándo se estrena The Mandalorian & Grogu en México?

The Mandalorian & Grogu tendrá su estreno en cines internacionales el 22 de mayo. No obstante, dado que las cintas en México se lanzan un día antes, la nueva película de Star Wars estará disponible en cines a partir del jueves, 21 de mayo. Dicho esto, te recomendamos estar al pendiente de futuras preventas en tu complejo cinematográfico favorito.