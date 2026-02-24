Backrooms: A24 convierte el creepypasta más famoso de internet en una película de terror y su tráiler ya inquieta a todos

A24 lo hizo de nuevo. Backrooms ya tiene su primer tráiler y con lo que muestra es suficiente para saber que la adaptación cinematográfica de la famosa creepypasta de internet te pondrá la piel chinita y te hará temblar. La historia de terror que se hizo famosa en internet por sus pasillos infinitos y luces fluorescentes enfermizas llega oficialmente al cine el 29 de mayo de 2026. El avance confirma que el filme mantendrá la esencia de la atmósfera inquietante que volvió viral el concepto, envolviendo al público en una atmósfera llena de terror psicológico.

También te puede interesar: Qué es el Pokémon Day Out y el Pokémon Night Out, dos eventos para celebrar el 30 aniversario de Pokémon

Mira aquí el tráiler de Backrooms de A24

De creepypasta viral a película de terror de alto nivel

Lo más atractivo de Backrooms es su origen, pues esta historia no nació de una novela, ni como parte de una franquicia, sino más bien como parte de una leyenda urbana que nació en internet dentro de foros y redes sociales. Esta captaba mucho la atención de los seguidores del terror porque planteaba espacios vacíos que resultaban familiares para la víctima del evento paranormal, pero que en lugar de generar confort, provocaban incomodidad inmediata.

El director del filme: Kane Parsons

Resulta interesante que el estudio A24 apostara por Kane Parsons, quien era conocido como Kane Pixels y quien fuera responsable de transformar el mito en una serie de videos found footage que se viralizaron. Es muy raro que un director dé el salto de foros de fans del terror a Hollywood con un largometraje.

La mezcla perfecta: A24, James Wan y terror experimental

Este proyecto no llega solo, pues James Wan será productor, lo cual le pone un sello de garantía al filme. El tráiler deja en claro que la intención es experimentar con la ansiedad constante, espacios vacíos y una sensación de realidad “rota”. Con todo esto, Backrooms podría convertirse en uno de los estrenos más comentados de 2026. ¿Estás listo para ver esta nueva película de terror?