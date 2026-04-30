La canción de “KPop Demon Hunters” que se grabó más de 40 veces, y NO es “Golden”

Todas las canciones de "KPop Demon Hunters" se han quedado prácticamente tatuadas en nuestra mente. Pero, aunque tal vez el primer tema de la película que llegue a la mente sea "Golden", todas tienen un gran significado y conllevaron un trabajo muy preciso para que hicieran avanzar la trama y llegaran al corazón de los fans. En una entrevista, la cantautora Ejae confesó cuál de las canciones fue la más compleja de terminar.

La canción más difícil de "KPop Demon Hunters", según Ejae

Para la cantautora surcoreana-estadounidense, quien fue una de las principales creativas detrás del soundtrack de "KPop Demon Hunters", la canción que más le costó trabajo finalizar y "tener bien" fue "How it's done". Se trata del primer tema que escuchamos en la película y que nos presenta oficialmente a las "Huntrix", siendo celebridades y también guerreras.

La razón para Ejae fue, simplemente, que la canción tuvo demasiadas versiones y había que elegir la correcta para que fuera la pieza clave de la introducción. "Era la primera impresión de la película, así que iba a ser una escena icónica, y tenía que empatar con esa energía", le dijo la cantautora al portal Screen Rant. "Había diferentes versiones, literalmente, y demos. En serio, fueron ¿30? ¿40?". Además, el tema tuvo distintos títulos.

Otra razón por la que "How it's done" fue un tema complejo para Ejae, es que ella no tenía una conexión tan personal con la letra; es una presentación más de los personajes que una obra con la que la cantante pudiera identificarse. Además de este tema, Ejae escribió varias canciones para la cinta: "Golden", "Your idol" y "The hunter's mantra". Recordemos que ella también es la voz cantante de "Rumi".

"Golden" es la canción favorita de Ejae, pues ella ha confesado que la escribió en un momento difícil de su vida. "Sentía que no era suficiente", dijo, refiriéndose a su preparación como cantante y bailarina de kpop. "Lloré grabando el demo, esa canción significa mucho para mí. Creo que me da mucha esperanza".

