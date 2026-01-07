Casi UN MILLÓN de dólares en regalos: esto es lo que se llevarán los ganadores de los Golden Globes 2026

Cuando te ganas uno de los grandes premios de Hollywood, como los Golden Globes, no solo te llevas la gloria, el prestigio y la admiración de millones. También te dan un exclusivo paquete de regalos que, este 2026, ascenderá a casi un millón de dólares en su valuación.

Te puede interesar: Estos son TODOS los GANADORES de los Critics’ Choice Awards 2026. ¡Arranca la temporada de premios en cine y televisión!

La edición número 83 de los Globos de Oro se llevará a cabo este domingo 11 de enero a las 7:00 P.M., hora de la Ciudad de México.

Los lujosos regalos para los ganadores de los Golden Globes 2026

Cada año se entrega una bolsa de regalos a cada uno de los ganadores y presentadores de los Golden Globes . Estos obsequios, por supuesto, son adicionales a la estatuilla que en televisión vemos a las celebridades entregar y recibir.

Para los Golden Globes 2026, el conjunto de obsequios se valuó en poco menos de un millón de dólares y ya se considera el más grande y lujoso hasta la fecha. Además es una bolsa personalizada cuyos premios cada celebridad podrá elegir según sus preferencias.

La bolsa de regalos, llamada Atlas Signature Duffel Bag, fue diseñada específicamente para esta premiación: está hecha en gamuza con interior de algodón natural, y tiene detalles en dorado a partir de metales reciclados y una estatuilla en relieve.

A continuación te describimos la lista completa de regalos para los ganadores de los Golden Globes 2026 , que se entregarán en colaboración con la publicación Robb Report.

El primer rubro es de viajes y experiencias. Los ganadores y presentadores podrán elegir entre cierto número de opciones, algunas de las cuales tienen disponibilidad muy limitada.



Una estancia de tres noches en Casa Bellamar by Destinations in Paradise, un exclusivo alojamiento frente al mar de San José del Cabo (regalo valuado en 25,000 dólares, que estará disponible para 5 ganadores o presentadores).

Viaje de 5 días en el lujoso yate Celestia, para explorar el Triángulo del Coral de Indonesia (60,000 dólares, estará disponible para todos los ganadores y presentadores).

Estancia de tres noches en la Royal Villa del hotel Conrad Koh Samui (15,370 dólares, regalo disponible para 3 personas).

Estancia de dos noches en la primera residencia bajo el agua, The Muraka, en el hotel Conrad Maldives Rangali Island. Luego, dos noches en otro lujoso espacio del mismo hotel (70,000 dólares, disponible para 5 personas).

Estancia de cuatro noches en una Premium Suite del hotel Conrad Singapore Orchard (12,000 dólares, disponible para 3 personas).

Estancia de 6 noches distribuida en 3 propiedades de lujo en Nueva Zelanda: Flockhill, Roki y Minaret (31,307 dólares, disponible para un ganador o presentador).

Estancia de 4 noches en el hotel Wharekauhau Country Estate de Nueva Zelanda (14,450 dólares, disponible para 20 personas).

Estancia de tres noches en una residencia del hotel Hilton Maldives Amingiri (80,000 dólares, disponible para 5 personas).

Estancia de tres noches en el hotel Mandapa, A Ritz-Carlton Reserve de Bali (5,800 dólares, disponible para 3 personas).

Estancia de 3 noches en el hotel Naturhotel Forsthofgut de Austria (11,500 dólares, disponible para 5 personas).

Prueba de manejo en Florida de los autos más anticipados de 2027 (31,400 dólares, disponible para una persona).

Estancia de 3 noches en Montego Bay, Jamaica, en la propiedad Round Hill Hotel and Villas (30,000 dólares, disponible para una persona).

Estancia de 3 noches en las Islas Turcas y Caicos, en una villa frente al mar de The Reserve at Grace Bay (50,000 dólares, disponible para 6 personas).

Estancia de 4 noches en una villa frente al mar del hotel Umana Bali (21,000 dólares, disponible para 3 personas).

Estancia de 4 noches en el hotel Waldorf Astoria Bangkok (20,500 dólares, disponible para 3 personas).

Estancia de 3 noches en el hotel Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi (26,000 dólares, disponible para 6 personas).

Acceso detrás de escena para el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA 2026.

Estos son los principales regalos de cuidado personal para los ganadores de los Globos de Oro.



Rutina de skincare de la marca Beau Domaine, cofundada por Brad Pitt (273 dólares).

Set de skincare de Cellcosmet (445 dólares).

Casco de alta tecnología para favorecer el crecimiento de cabello (860 dólares).

Membresía en el gimnasio ultra privado Dogpound (7,500 dólares, disponible para 5 personas).

Suscripción de un año para recibir productos y suplementos de la marca Elysium Health (480 dólares).

Masaje para dos en el spa del hotel Waldorf Astoria New York (480 dólares, disponible para 25 personas).

Membresía de un año para el servicio de cuidado para el pelo Maison Devereux (21,000 dólares, dispnible para 3 personas).

Ahora, los principales regalos gourmet.