Así fue la última vez que Catherine O’Hara y Macaulay Culkin se encontraron: La actriz recordó una de las mejores escenas de “Mi Pobre Angelito”

La industria del cine y el entretenimiento está de luto por la pérdida de Catherine O'Hara , actriz que dió vida a Kate McCallister en Mi Pobre Angelito y quién tuvo una relación coordial, sana y muy linda con Macaulay Culkin , protagonista de dicha cinta. La última vez que ambos tuvieron un encuentro fue cuando Culkin obtuvo su estrella en el Paseo de la fama en Hollywood. Aquí te contamos más sobre este emotivo momento.

Catherine O'Hara y Macaulay Culkin: ¿Cómo fue la última vez que los actores se encontraron?

El primero de diciembre de 2023 Macaulay Culkin recibió su estrella en el Paseo de la fama de Hollywood. Su estrella fue la número 2,765, esto se debió a su papel icónico en la película “Mi Pobre Angelito”. El actor no solo estuvo acompañado por su esposa e hijos sino que también estuvo presente Catherine O'Hara, misma que participó en la cinta con él y fue su madre en la película.

Catherine O'Hara aprovechó el momento para dar un breve discurso y dedicar unas palabras a Macaulay Culkin. La reconocida actriz recordó una de las escenas más sobresalientes de la cinta en la que lleva al personaje de Culkin al ático por portarse mal. Catherine se refirió al actor como “un niños maravilloso” y dijó: “Enhorabuena, te mereces muchísimo tu estrella en el paseo de la fama de Hollywood”, por otro lado agradeció haber sido “su madre falsa” ya que gracias a eso se encontraban compartiendo un momento lleno de felicidad.

¿En qué proyectos participó Catherine O'Hara?

Sin duda, la carrera de Catherine O'Hara forma parte de un legado en la industria cinematográfica. La interpretación de sus personajes guardan un lugar en la memoria y corazón de todo su público ya que siempre se entregó de forma profesional a cada proyecto.

Algunas de las cintas más sobresalientes de la actriz son: Argylle: agente secreto, Mi Pobre Angelito 1, Mi Pobre Angelito 2, Beetlejuice (1988), Beetlejuice 2, There Goes the Neighborhood, entre otras, además de que tuvo una gran trayectoria en el doblaje pues dió su voz en cintas como El extraño mundo de Jack, La Familia Addams, Elementos, Robot salvaje, Monster House.

Sin duda su ausencia deja un gran vacío en la vida de muchas personas que siguieron su trabajo de cerca y quienes la admiraron no solo por su talento y arduo trabajo sino por su actitud y gran pasión por la actuación.