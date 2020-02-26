Macaulay Culkin retoma la actuación y hace su primera aparición en la serie ‘American Horror Story’.

Han pasado muchos años en los que Macaulay Culkin se mantuvo alejado de las cámaras y cualquier proyecto en que él pudiera participar… Pero al parecer esa racha ha terminado y uno de los actores más famosos de la década de los noventa hará su regreso en la serie American Horror Story.

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El creador de la serie, Ryan Murphy, dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram. En el posteo se puede apreciar un video que está dividido en dos partes y los nombres del elenco comienzan a aparecer con las clásicas letras de la serie.

Macaulay Culkin destaca dentro de la lista, mientras al fondo se puede apreciar las olas del mar en un gris atardecer con la canción Dead Of Night de Orville Peck. En esta temporada veremos de nuevo a Evan Peters y Sarah Paulson, después de no verlos en la pasada.

Con esta noticia se hace saber el retorno oficial del actor estadounidense a uno de los proyectos más importantes, de los cuales destacan historias de misterio, terror y un poco frikis. No nos queda duda de que el intérprete de Kevin en Home Alone haga un increíble trabajo.

Hay que tomar en cuenta que American Horror Story tuvo una renovación a principios de este año, en el que se hizo la extensión de 3 temporadas más, por lo que podría estar llegando a la temporada 13. La última llevó el nombre de 1984, en el que unos jóvenes que se encuentran en un campamento son atacados por un prófugo de un hospital psiquiátrico.

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Una de las protagonistas fue la exnovia de Evan Peters, Emma Roberts, y recibió una buena crítica por volver a mantener a sus seguidores envueltos entre el suspenso y terror. Macaulay Culkin está más que preparado para enfrentarse a este nuevo reto.

