Channing Tatum se convierte en ‘Roofman': La insólita historia real del ladrón que robó 60 restaurantes

Se confirmó que el actor Channing Tatum será el protagonista de la película de “Roofman”. La traducción del título es “El Hombre Techo” y estará inspirada en una loca historia de la vida real sobre un ladrón con una extraña habilidad para moverse por los techos de los negocios.

La historia es sobre un hombre que es un exguardia del ejército, que por azares del destino robaba restaurantes de comida rápida haciendo agujeros en sus techos. El hombre se escapa de la prisión y logra esconderse en una famosa juguetería de Estados Unidos. El ladrón se enamora de una madre soltera con dos hijas, quien logra cambiar un poco su perspectiva de la vida, lo que lo lleva a cambiar el rumbo que estaba llevando. A pesar de todos los intentos que hace este hombre, su pasado criminal lo persigue dificultando sus posibilidades de redención.

El reparto también contará con la presencia de Kirsten Dunst, a quien recordarás de Spider-Man y su más reciente trabajo, la película de Guerra Civil. La cinta estará bajo la dirección de Derek Cianfrance. El director es conocido por las películas de Blue Valentine, The Place Beyond the Pines y The Light Between Oceans. También ha dirigido proyectos para la televisión como la miniserie protagonizada por Mark Ruffalo, I Know This Much Is True.

Se planea que la cinta sea una mezcla de humor y acción digna de un personaje tan fuera de lo común y, si todo sale de acuerdo al plan, se estaría estrenando en otoño del 2025.

Channing Tatum y Zoë Kravitz rompen su compromiso

Channing Tatum y Zoë Kravitz se habían comprometido en el año 2023, fuentes confirman que las celebridades han decidido ponerle un fin a su relación. Los actores habían trabajado juntos en una película que se estrenó a principios de año. Actualmente, se sabe que trabajarán juntos en una comedia que lleva por título ‘Alpha Gang’.

