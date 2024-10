Hombre llora al ver la sorpresa de cumpleaños de Dragon Ball que su esposa preparó

En redes sociales, principalmente TikTok, podemos encontrar lo que se conoce como “momento medias de abejita”. Está inspirado en la película “Yo antes de ti” y refiere a cuando alguien recibe un regalo muy especial y conmueve a los espectadores. Pues este video viral perfectamente podría formar parte de este trend y es que un fanático de Dragon Ball recibió un regalo por parte de su pareja que no solo lo hizo estremecer a él, sino a todos los espectadores.

El hombre entra a su casa para encontrarse con una enorme sorpresa. Su casa estaba decorada para su cumpleaños con temática de su personaje favorito de Dragon Ball, Goku. Él no puede contener las lágrimas y exclama entre sollozos “nunca me hicieron un cumpleaños”. Tras abrazar a su esposa, se acerca a la mesa decorada y comienza a abrir los regalos que ella le compró. Emocionado como un niño, abre cada uno de ellos y su emoción va en aumento hasta que abre el último regalo donde no puede contenerse más y llora al ver que ahora es poseedor de unas hermosas esferas del dragón.

El video fue compartido por la cuenta de TikTok @andrea_47.8 y ya cuenta con 4.9 millones de reproducciones hasta el momento en el que se escribió esta nota. En los comentarios, las personas no han dudado en expresar lo bonito del momento, “Me puse a llorar cuando vio las esferas del dragón, qué lindo el cumpleaños que uno siempre quiso”, “Llora porque no se lo regalaste a él, se lo regalaste al niño que lleva adentro y quizá nunca lo tuvo. Regalar algo a un niño interior tiene un valor y amor invaluable” escribían los usuarios.

Todas las personas merecen vivir un momento como este. ¿A ti ya te regalaron tu momento medias de abejita?

