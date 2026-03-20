Chuck Norris: ¿de cuánto fue su fortuna y quiénes son sus herederos?

La industria del cine y las artes marciales están de luto luego del lamentable fallecimiento de Chuck Norris, uno de los iconos de la cultura pop más reconocidos a nivel mundial. Sin embargo, una de las preguntas que hay luego de su muerte es quiénes heredarán su fortuna. Esta información hasta el momento se desconoce. Sin embargo, de acuerdo con Celebrity Net Worth y la revista Men's Health la famosa estrella de cine llegó a tener una fortuna de 70 millones de dólares y aunque no se ha comunicado de forma oficial quiénes serán sus herederos se espera que sean sus cinco hijos.

¿Por qué la fortuna de Chuck Norris fue tan grande?

La reconocida estrella de cine no sólo actuó sino también fue cinturón negro de Tang Soo Do, jiu-jitsu brasileño y judo. Destacó como autor de diversos libros escribiendo sobre una de sus pasiones más grandes: las artes marciales. Incluso dos de sus títulos se convirtieron en un bestseller. Por otra parte, al ser una figura reconocida recibió patrocinios por parte de diversas marcas y no solo eso sino que también incursionó en el área de bienes y raíces y creó su propia empresa dedicada a embotellar agua por lo que su fortuna fue incrementando cada vez más con el paso del tiempo.

¿Quiénes son los hijos de Chuck Norris?

Chuck Norris tuvo cinco hijos: Mike Norris, Eric Norris, Dina Norris, Dakota y Danilee Norris, mismos que podrían ser los herederos de su fortuna así como su esposa Gena O'Kelley aunque hasta el momento esta información no ha sido compartida de manera oficial.

¿De qué murió Chuck Norris?

Hasta el momento se desconoce la causa oficial de la muerte del reconocido actor ya que su familia ha decidido “mantener las circunstancias en privado”. Sin embargo, Chuck Norris Chuck Norris fue hospitalizado el pasado jueves 19 de marzo en Hawái, esta noticia tomó a todos por sorpresa ya que el protagonista de “Fuerza Delta” un día antes se encontraba entrenando en la isla.

¿Cuáles han sido las mejores películas de Chuck Norris?

La carrera de Chuck Norris fue una de las más respetadas en la industria del cine debido al gran talento que mostró siempre dando la mejor interpretación a cada uno de sus personajes, entre las cintas que más destacan dentro de su trayectoria son: “Way of the Dragon”, “The Delta Force”, “Missing in Action”, “Los indestructibles 2”, “Lone Wolf McQuade”, “Agent Recon”.