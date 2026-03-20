La familia de Chuck Norris se despide tras la muerte del actor: “Sepan que estaba rodeado de su familia y en paz”

Este viernes 20 de marzo la familia del protagonista de la famosa cinta “Fuerza Delta”, Chuck Norris, anunció el lamentable fallecimiento del actor. En el comunicado que compartieron no se revelan las causas oficiales de la muerte de Norris. Sin embargo se dieron detalles de cómo el actor vivió sus últimos momentos.

¿Qué dijo la familia de Chuck Norris sobre su muerte?

A través de una publicación compartida en redes sociales la familia de Chuck Norris comunicó la muerte del reconocido experto en artes marciales y protagonista de películas de acción. “Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana” fueron palabras del comunicado mientras expresaron que el actor pasó los últimos momentos de su vida rodeado de su familia.

Por otro lado, mencionaron que deseaban mantener en privado las circunstancias de la muerte del actor por lo que pidieron privacidad para el momento de duelo que están viviendo. “Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia” fueron palabras escritas en el comunicado mientras expresaron que el actor había vivido con fe y propósito destacando su gran trabajo siempre así como la bondad y disciplina que inspiró a miles de personas.

Por otro lado, la familia agradeció todo el apoyo que Chuck Norris recibió por parte de sus seguidores, mismos que el actor veía como “amigos” y no como fans pues cada uno de ellos envió grandes oraciones para que tuviera una pronta recuperación.

¿De qué murió Chuck Norris?

Hasta el momento se desconocen las causas oficiales de la muerte del reconocido actor ya que su familia ha decidido “mantener las circunstancias de forma privada”. Sin embargo, se informó que el protagonista de “Desaparecido en acción” fue hospitalizado el pasado jueves 19 de marzo en Hawái. Sin embargo, esta noticia ha tomado por sorpresa a todos ya que tan solo el pasado miércoles 18 de marzo el actor se encontraba entrenando en la isla.

¿Quién era Chuck Norris?

Carlos Ray Norris, conocido artísticamente como Chuck Norris y originario de Oklahoma, Estados Unidos, fue una de las grandes estrellas del cine. Sin embargo, también fue reconocido en las artes marciales por haber destacado en disciplinas como karate, taekwondo y judo pues incluso llegó a ser campeón mundial de karate. Fue conocido por tener su propio estilo de combate llamado “Chun Kuk Do”. La cinta “The Way of the Dragon” fue una de las más importantes en su carrera ya que compartió créditos junto a Bruce Lee. Fue un icono cultural que incluso destacó ampliamente por “Chuck Norris Facts”, un contenido en internet que se basaba en el que se exageraban las habilidades del actor por lo que surgieron grandes memes que le dieron la vuelta al mundo.