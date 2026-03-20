¿De qué murió Chuck Norris? Esto se sabe sobre la muerte del ícono de “Los Indestructibles 2” y “Walker, Texas Ranger”

Luto en el entretenimiento y las artes marciales. La mañana de este viernes, 20 de marzo, se confirmó la muerte del ícono de acción, Chuck Norris. El actor de “Los Indestructibles 2” y “Walker, Texas Ranger” falleció a los 86 años, luego de ser hospitalizado de emergencia; pero ¿de qué murió? Esto es todo lo que se sabe sobre su lamentable fallecimiento.

¿De qué murió Chuck Norris?

Según informó la familia a través de un comunicado compartido vía redes sociales, el actor - cuyo nombre real es Carlos Ray Norris - murió de manera repentina la mañana del jueves, 19 de marzo, luego de ser hospitalizado por una emergencia médica en Hawái. Los familiares de la leyenda no compartieron la causa de muerte, no obstante, se sabe que fue algo completamente inesperado; pues Chuck todavía entrenó con normalidad el miércoles, 18 de marzo, según revelan fuentes cercanas a la estrella.

La última publicación de Chuck Norris en redes sociales: “Yo no envejezco, subo de nivel”

La muerte de Chuck tomó de sorpresa a más de uno. Y es que, hace tan sólo unos días, el exmilitar había celebrado su cumpleaños número 86 con uno de sus habituales entrenamientos. De hecho, la estrella compartió parte de su rutina a través de un video vía redes sociales. En el audiovisual, Norris mira a la cámara y asegura: “Yo no envejezco, subo de nivel”. Esa fue su última publicación en redes.

¿Quién fue Chuck Norris y cómo se hizo famoso?

Nacido el 10 de marzo de 1940 en Ryan, Oklahoma, Chuck Norris fue una de las figuras más importantes e influyentes en el cine de acción. Luego de servir en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y consolidarse siete veces campeón mundial de karate, Norris alcanzó la fama en Hollywood tras enfrentarse al icónico Bruce Lee en El Furor del Dragón (1972). Desde entonces, su nombre se convirtió en uno de los más codiciados en el cine de acción, protagonizando diversas películas del género, como Fuerza Delta, Perdido en Acción, Invasión U.S.A y Los Indestructibles 2, por mencionar algunos.

En cuanto a la televisión, destaca la impecable serie de crimen “Walker, Texas Ranger”, que duró un total de nueve temporadas. Pero eso no fue todo. Chuck también se convirtió en todo un fenómeno del internet y las redes sociales, gracias a los icónicos "Chuck Norris Facts", que lo posicionaron como uno de los memes más grandes por sus icónicas frases y su fuerza sobrehumana.

Descanse en paz, Chuck Norris.