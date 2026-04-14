CinemaCon 2026: Revelan detalles de ‘Godzilla Minus Zero': “Luce ATERRADORA y amenazante”

De acuerdo con algunas revelaciones que se han filtrado en CinemaCon 2026 la película Kaiju dirigida por el japonés Takashi Yamazaki la próxima película 'Godzilla Minus Zero' “regresa en una forma más grande y mucho más amenazante” además de que su aspecto es aterrador. Por otro lado, se ha dado a conocer que algunas escenas están siendo grabadas con cámaras IMAX.

¿Cómo será la película “Godzilla Minus Zero”?

La cinta que continuará con el impacto que tuvo uno de los monstruos más aterradores en Japón promete ser una de las más emocionantes pues recientemente se filtró que la película aumentará el tema de ciencia ficción con una escena de “Shikishima pilotando un avión de combate” incluso en dichas imágenes, según se reveló, se puede ver una serie de escombros que fueron afectadas por la gravedad cero. “La nueva forma de Godzilla también luce aterradora, hará falta mucho más para detenerlo” fue parte del mensaje que Andrew J. Salazar compartió en X.

GODZILLA MINUS ZERO: Thanks to the naivety of the U.S. pushing nuclear tests, Godzilla returns in a larger, much more menacing form and finally reaches... New York. We got to see BTS that teased a lot of the Japanese set pieces as well, with Yamazaki using IMAX cameras #CinemaCon — Andrew J. Salazar (@AndrewJ626) April 14, 2026

¿Cuándo se estrena “Godzilla Minus Zero”?

La película se estrenará el 3 de noviembre en Japón y en Norteamérica llegará el 6 de noviembre. Hasta el momento se desconoce la fecha en que llegue a los cines de Latinoamérica. Por otro lado, de acuerdo con lo que se ha revelado sobre la trama de esta historia, Kōichi Shikishima intentará llevar una vida lo más tranquila posible reconstruyendo todo a lado de Noriko y Akiko ya que busca alejarse de todo lo relacionado a la guerra y los monstruos. Sin embargo, este momento durará poco luego de que Godzilla regrese con más fuerza, más violento, feroz y causando temor aunque esto no será lo único ya que algo muy extraño y temible comenzará a ocurrir en Aokigahara, cerca del Monte Fuji por lo que ahora el protagonista tendrá que enfrentarse a dos kaiju lo que hará que la historia este llena de tensión, suspenso y acción.

¿Qué es el CinemaCon y dónde verlo?

Es la convención de cine más importante de la industria del cine, su propósito es hacer que diversos exhibidores califiquen de manera positiva algunos proyectos cinematográficos para asegurar una exhibición más amplia de los proyectos. Por otro lado, se presentan detalles de nuevas películas como elencos y tráilers. En esta ocasión la edición de este año tiene como fecha el 13, 14, 15 y 16 de abril. No hay una cobertura oficial, pero diversos canales de cine comparten actualizaciones e información a través de X.