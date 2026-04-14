“Un viaje aterrador": Primer tráiler de la nueva película de Resident Evil atrapa a la CinemaCon 2026

Este lunes en la primera noche de la CinemaCon 2026 se tuvo la primera proyección del tráiler de la nueva película de Resident Evil, además de contar con la participación de Zach Cregger, el director de esta entrega y los primeros comentarios son más que ilusionantes, sobre todo, tratándose de una franquicia que ha tenido altibajos en su universo cinematográfico.

Uno de los detalles que el público ha destacado de la selección de Cregger es que este es señalado como un fiel fanático de los videojuegos, por lo que se espera que esta nueva entrega tenga esa esa atmósfera que únicamente se ha visto en este formato que le ha dado la vuelta al mundo como uno de los mejores títulos de suvirva horror.

La nueva película de Resident Evil fue escrita por Shay Hatten y será protagonizada por Austin Abrahams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry y Kali Reis, misma que será un reinicio de todas las películas de la saga de Capcom.

¿Qué se pudo ver en el primer tráiler de la película de Resident Evil?

En este primer adelanto se mostró al protagonista (Austin Abrahams) atrapado en una ciudad completamente abandonada y llena de zombies, donde además de estar atrapado, ha estado investigando por varias partes de la ciudad, tal como en los videojuegos, donde puedes percibir el ambiente lleno de tensión, misterio e incertidumbre.

Esta película ha sido descrita como “un viaje aterrador”; por lo que seguramente será algo completamente distinto a lo que estábamos acostumbrados, despertando toda la emoción de millones de fanáticos pues será fiel al espíritu de los videojuegos.

¿Cuándo se estrena la nueva película de Resident Evil?

Este nuevo título inspirado en una de las franquicias de videojuegos más exitosa del mundo llegará a salas de cines el 18 de septiembre de 2026, en lo que se espera que sea uno de los estrenos del año.

De momento se espera que en los próximos días podamos ver el tráiler oficial de esta película que seguramente espantará a más de uno y que redefinirá el survival horror.

