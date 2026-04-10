CinemaCon 2026: De ‘The Legend of Zelda’ a ‘Resident Evil’, estos serían los 5 avances EXCLUSIVOS que mostraría Sony Pictures en el evento

Uno de los eventos importantes para las producciones de cine está a punto de llevarse a cabo, la CinemaCon en su edición de este 2026. Y a pocos días del evento comienzan a salir fuertes rumores respecto a las películas que tendrán avances exclusivos en la CinemaCon, y en esta ocasión es el turno de Sony Pictures, quienes tienen títulos de grandes franquicias en puerta.

Películas de Sony Pictures que podrían tener adelantos en la CinemaCon 2026

Sony Pictures nunca decepciona con el nivel de las franquicias que tienen bajo su poder, y es que no es de extrañarse que este estudio sea uno de los más prolíficos a nivel cinematográfico. Y para la CinemaCon 2026 se espera que liberen avances exclusivos de los siguientes títulos.

1. Spider-Man Brand New Day

La entrega de la siguiente película de Peter Parker es una de las películas más esperadas por todos los fans del Universo Cinematográfico de Marvel. Y si bien por fin pudimos tener un primer trailer de Spider-Man Brand New Day, no está de más decir que es muy probable que durante la CinemaCon se den más e importantes detalles respecto a esta franquicia de Sony.

|Crédito: Marvel Studios | Disney

2. Spider-Man Beyond the Spider-Verse

Después de varios retrasos, Spider-Man Beyond the Spider-Verse espera ser estrenada el próximo 25 de junio del 2027, y si bien aún falta poco más del año para que esto suceda, todos estamos deseando con ansias que nos muestren algunos avances de lo que podremos ver sobre la historia de Miles Morales y el multiverso.

De nueva cuenta la tercer entrega de Spider-Man “Beyond The Spider-Verse” se ha pospuesto.|Sony Pictures

3. The Legend of Zelda

The Legend of Zelda adapta la saga de videojuegos en donde seguimos a Link a través de diferentes aventuras. La película ya ha mostrado un par de imágenes como avance, y se espera que sea estrenada el 7 de mayo del 2027, y es probable que un avance esté más cerca de nosotros que nunca.

|Crédito: Sony Pictures

4. Resident Evil

Resident Evil regresa a la pantalla grande bajo la dirección de Zach Cregger, quien está detrás de la película 'Barbarian'. Y si bien hasta le momento no hemos tenido muchos detalles esperamos tener alguno en la CinemaCon 2026.

|Crédito: Sony Pictures

5. Jumaji 4

Jumanji 4 será la última entrega de la franquicia, de acuerdo a lo que declaró Dwayne Johnson en noviembre del año pasado. La película se estrenará en diciembre del 2026.