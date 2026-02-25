AL MOMENTO: Liberan nuevo tráiler de Mortal Kombat 2, la película que revolucionará esta historia de la mano de Karl Urban como Johnny Cage

Este miércoles revelaron el nuevo trailer de Mortal Kombat 2, película que ha emocionado a millones de fans luego de que se revelara la trama de este ambicioso proyecto que nos llevará más allá a la historia de estos luchadores que nos han acompañado por años en nuestras consolas favoritas.

Si bien, la primera película de este universo fue en 1997, esta cinta no tuvo el recibimiento que se esperaba ni por la crítica o por los fans más fieles del videojuego, por lo que por más de 20 años dejaron este tipo de adaptaciones hasta que en 2021 regresó a la pantalla grande.

Si bien, esta tampoco logró consolidarse dentro de las grandes producciones de franquicias de videojuegos que llegan a los cines, hubo un mejor recibimiento, mismo que dio paso a una nueva historia con un enfoque totalmente distinto, por lo que Mortal Kombat 2 ha generado grandes expectativas.

|Imagen cortesía de Warner Bros

¿De qué trata la película de Mortal Kombat 2?

A diferencia de la entrega de 2021, donde la historia se centra en Cole Young quien descubre sus dones y legado en el mundo de las peleas para enfrentar a Sub-Zero, esta secuela estará enfocada en el torneo Mortal Kombat.

Bajo la premisa central de esta historia, los campeones de la Tierra deben de enfrentar a las fuerzas del mundo exterior con el fin de evitar que el Emperador Shao Kahn conquiste nuestro planeta, lo que dará pie a una serie de enfrentamientos por la supervivencia, tal como hemos visto en el nuevo tráiler que tiene como uno de los protagonistas a Johnny Cage, quien será interpretado por Karl Urban.

¿Cuál es el reparto de la película de Mortal Kombat 2?

Esta secuela escrita por Jeremy Slater estará dirigida por Simon McQuoid y contará con el siguiente elenco:



Karl Urban - Johnny Cage

Adeline Rudolph - Kitana

Jessica McNamee - Sonya Blade

Josh Lawson - Kano

Ludi Lin - Liu Kang

Mehcad Brooks - Jax

Tati Gabrielle - Jade

Lewis Tan - Cole Young

Damon Herriman - Quan Chi

Chin Han - Shang Tsung

Tadanobu Asano - Lord Raiden

Hiroyuki Sanada - Hanzo Hasashi / Escorpión

Martyn Ford - Shao Kahn

Desmond Chiam - el Rey Jerrod

Ana Thu Nguyen - la Reina Sindel

Max Huang - Kung Lao

CJ Bloomfield - Baraka

Joe Taslim - Bi-Han / Noob Saibot

¿Cuándo se estrena Mortal Kombat 2?

Tras varios cambios de agenda y demás reprogramaciones, la segunda película de esta trilogía ya confirmada estará llegando a cines del mundo el próximo 08 de mayo, por lo que cada vez falta menos para esta entrega que ha levantado los ánimos dentro de los fans.