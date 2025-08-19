Nuevo vistazo de Scorpion en Mortal Kombat 2 adelanta su épico duelo contra Sub-Zero

Los fans están emocionados, pues la secuela de Mortal Kombat ya calienta motores y Warner Bros. ha liberado un nuevo vistazo de Scorpion, uno de los personajes más queridos y temidos de la franquicia. Por si fuera poco, la imagen llega acompañada de declaraciones del productor Todd Garner, quien confirmó que la rivalidad entre Hanzo Hasashi y Bi-Han será uno de los puntos centrales de la trama.

Scorpion regresa con fuerza en Mortal Kombat 2

Garner recalcó que la rivalidad que existe entre Scorpion y Sub-Zero es quizá la más intensa y emblemática de toda la franquicia, pues esta fue construida sobre venganza, traición y tragedia. Si no conoces a fondo la historia de esta enemistad sanguinaria, no te preocupes, te contamos lo que se sabe de ellos.

El clan Shirai Ryu fue exterminado por Bi-Han, un acto que transformó a Hanzo Hasashi en el espectro Scorpion. Con Bi-Han ahora resucitado como Noob Saibot, el conflicto promete un duelo cargado de fuego, hielo y oscuridad que marcará un antes y un después en el universo cinematográfico de la saga. Lo curioso es que todo esto se ve reflejado en la imagen que se compartió.

Crédito: Warner Bros. Pictures

Más personajes y un torneo decisivo

Mortal Kombat 2 continuará la historia de la película de 2021, expandiendo el universo hacia el esperado torneo que da nombre a la franquicia. Entre las grandes incorporaciones de esta secuela está Johnny Cage, el irreverente actor con conocimiento de artes marciales que debutará en live action con un rol clave, pasando de estrella de cine en decadencia a posible héroe de Earthrealm.

Una apuesta sangrienta y de gran escala

Warner Bros. y New Line Cinema describen esta secuela como una producción de gran escala, que buscará capturar la brutalidad y espectacularidad del videojuego original. Además, la cinta promete mostrar una batalla definitiva contra Shao Kahn, donde estará en juego la supervivencia del mundo.

¿Qué opinas de la imagen revelada?

