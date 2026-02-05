OFICIAL: Confirman la causa de muerte del actor mexicano Gerardo Taracena

Este fin de semana se confirmó la muerte del querido actor mexicano Gerardo Taracena a la edad de 55 años, dejando un gran legado dentro del mundo del entretenimiento y espectáculo mexicano, así lo dio a conocer primeramente la Asociación Nacional de Actores (ANDA) a través de sus redes sociales.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Muere Gerardo Taracena, actor de ‘Apocalypto’, a los 55 años

Aunque el actor se hizo mundialmente conocido por su participación en la película de Apocalypto dirigida por Mel Gibson, en realidad llevaba gran parte de su vida dedicándose a la actuación, pues se sabe que desde muy temprana edad comenzó a tomar clases de teatro cuando iba a la secundaria, teniendo una formación que lo destacaría como una de las personalidades más respetadas en el medio.

¿De qué murió Gerardo Taracena?

De acuerdo con primeros reportes, Taracena habría muerto tras sufrir un paro cardíaco cerca de las 3:00 de la tarde del sábado 31 de enero mientras se encontraba en la casa de la madre de su hija.

No se sabe si el actor había tenido problemas de salud en los últimos años, pero varia personas de su círculo cercano han señalado que él vivía una vida normal y tranquila.

¿Cuáles son las películas y series más conocidas de Gerardo

Si bien, la carrera de Taracena fue bastante amplia, ha interpretado papeles que lo dejarán para siempre en la memoria de todos los mexicanos como en los siguientes títulos:



Apocalypto

Narcos: México

Sonido de Libertad

Atrapen al gringo

La niña de la mina

Coyotl

La carga

Diablero

Cometierra

¿Qué culpa tiene el niño?

¿Quién fue Gerardo Taracena?

Gerardo fue un actor originario de la CDMX, quien estudió en el Centro Universitario de Teatro y aunque se dedicó a lo que más amaba desde mediados de los 90’s desde fue hasta el 2006 que el mundo entero vio su trabajo gracias a la película de ‘Apocalypto’ donde interpretó al personaje de ‘Ojo Medio’.

Desde ese año logró consolidarse en el mundo del cine y la televisión, continuando con papeles distinguidos como el de Pablo Acosta en la serie de ‘Narcos: México’.